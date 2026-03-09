Με αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ έφτασε τους 34 βαθμούς και ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με τον Ολυμπιακό Όμιλο Ξυνή, ο οποίος, όμως, έχει κι ένα παιχνίδι λιγότερο με τον Δούκα, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στην τρίτη θέση με 33 βαθμούς.

Οι τελευταίες δυο αγωνιστικές θα κρίνουν τόσο η πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια όσο και ποια εκ των Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα έχουν μειονέκτημα έδρας στα ημιτελικά, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη βαθμολογία.

Ο αγώνας

Η ΑΕΚ είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα αλλά ο ΠΑΟΚ με αντεπιθέσεις διαρκείας κατάφερε να ισοφαρίζει, όπως όταν προηγήθηκε 7-3 στο πρώτο μέρος, αλλά το ημίχρονο τελείωσε 13-13. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 16-13 αλλά και πάλι ο Δικέφαλος του Βορρά έφερε το ματς στα ίσια. Ο αρχηγός της ΑΕΚ, Βαγγέλης Αραμπατζής, με γκολ στο τελευταίο δίλεπτο έκανε το 28-26 ενώ ο Νικολαΐδης από πλευράς ΠΑΟΚ μείωσε σε 28-27 στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα.

Το φινάλε του αγώνα ήταν συναρπαστικό, με την ΑΕΚ να σκοράρει αλλά το γκολ να ακυρώνεται και στα τελευταία δέκα δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ σκόραρε για την ισοφάριση. Οι διαιτητές εξέτασαν την φάση στο VAR, ακύρωσαν και το γκολ του ΠΑΟΚ αλλά υπέδειξαν πέναλτι υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, με τον Ιωάννου να ευστοχεί σε «νεκρό χρόνο» για το τελικό 28-28.

ΑΕΚ- ΠΑΟΚ 28-28

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 4-2, 7-3, 9-6, 10-10, 13-13 (ημχ.), 16-14, 17-16, 20-20, 23-22, 25-25, 28-28.

ΑΕΚ (Αλβανός): Αραμπατζής 3, Μπούτος, Παναγιώτου 5, Μπάρος, Ραντόισιτς, Περίν, Αντωνιάδης, Τοριάνι 9, Κουκουλάς 4, Γκαρέν 3, Κολοβός, Τουρέ 2, Πεισότο, Στούμπερ 2, Ριμπέτ, Ντε Σόουζα.

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 5, Παπαβασίλης 1, Τεμελκόφσκι, Νικολαΐδης 3, Ιωάννου 3, Αμπντελσάντεκ, Μπουμπουλέντρας, Μπάτζιος, Μπάτζιος, Δομπρής 5, Άρσιτς, Φεράς 3, Σεμπίμπ 4, Σαλέμ 4.

Διαιτητές: Νάσκος- Χαρίτσος, Παρατηρητές: Μίγκας- Βέργος, Δίλεπτα:4-5, Πέναλτι:5/5,3/4.