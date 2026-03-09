Η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει τη Νιουκάστλ, ενόψει της φάσης των 16 του UEFA Champions League. Συνήθως, οι αποστολές των ομάδων σε όλες τις διοργανώσεις καταλύουν σε ξενοδοχεία, αλλά οι «Μπλαουγκράνα» θα μείνουν σε ένα «κάστρο» στην κυριολεξία.

POV: You’re staying in a castle in Newcastle. pic.twitter.com/DbZDiegVBf — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 9, 2026

Με ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Twitter, έδειξε την αποστολή να φτάνει σε ένα κτίριο που δεν είναι όπως κανένα άλλο! Όσο αφορά στο να μείνει μια αποστολή οποιασδήποτε ομάδας εκεί. Ονομάζεται Matfen Hall, είναι ένα πολυτελές βικτωριανό ξενοδοχείο και όπως ανέφεραν από κάτω οι φίλοι της αγγλικής ομάδας, βρίσκεται 30 χιλιόμετρα μακριά από το Νιουκάστλ.