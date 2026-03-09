- Θεσσαλονίκη: Αντιδράσεις για τον θάνατο καθηγήτριας – Καταγγελίες για bullying και νομικές κινήσεις από την οικογένεια
- Από το σούπερ μάρκετ μέχρι τη νταντά της γειτονιάς: Οι 4 μεγάλες αλλαγές που έρχονται τον Μάρτιο
- Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με μπλόκο στο πετρέλαιο: «Ούτε ένα λίτρο προς συμμάχους ΗΠΑ και Ισραήλ»
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Πλούσιο είναι το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα για τους φίλους του αθλητισμού, με αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και σκι να μεταδίδονται από τα κανάλια της COSMOTE TV, της Nova και της ΕΡΤ. Στο ποδόσφαιρο, το ενδιαφέρον ξεκινά στις 19.45 με την αναμέτρηση Γαλατασαράι – Λίβερπουλ στο COSMOTESPORT2. Στις 22.00, η δράση συνεχίζεται με τέσσερα σημαντικά παιχνίδια: […]
A BOLA: «Ελ Κααμπί, Παυλίδης και Τζόλης στους 30 παίκτες με τις περισσότερες τελικές στο Champions League»
Ελ Κααμπί, Παυλίδης και Τζόλης συμπεριλαμβάνονται στο αφιέρωμα της «ABOLA» με τους 30 παίκτες που έχουν τις περισσότερες τελικές στο φετινό Champions League.
Πρόωρος… τελικός στους «8» του FΑ Cup Αγγλίας μετά την κλήρωση – Μάντσεστερ Σίτι εναντίον Λίβερπουλ
Έγινε η κλήρωση για τα προημιτελικά του FΑ Cup και το πιο «δυνατό» ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ.
Η Αυστραλία χορηγεί ανθρωπιστική βίζα στις 5 αθλήτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
Η Αυστραλία συμφώνησε να χορηγήσει την Τρίτη (10/3) βίζες σε πέντε παίκτριες της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν για να παραμείνουν στη χώρα. Μία κίνηση που έρχεται λίγες ώρες μετά απ’ την παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προέτρεψε τις αυστραλιανές αρχές να μην τις στείλει πίσω στην Τεχεράνη, λόγω […]
Στις κλήσεις του Αντσελότι ο Νεϊμάρ για τα φιλικά της Βραζιλίας με Γαλλία και Κροατία μετά από δύο χρόνια
O Κάρλο Αντσελότι συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για τα προσεχή φιλικά κι έτσι ο 33χρονος επιθετικός βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Εθνική ομάδα μετά από τρία χρόνια