Η La Liga συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία και βρίσκεται κοντά στην υλοποίηση ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος για τον έλεγχο του οφσάιντ.

Το ισπανικό πρωτάθλημα ήταν από τα πρώτα που υιοθέτησαν την ημι-αυτόματη τεχνολογία οφσάιντ, ωστόσο στόχος πλέον είναι να περάσει στο επόμενο στάδιο, καταργώντας την ανάγκη για χειροκίνητο έλεγχο μέσω καρέ από το VAR.

Τσιπ στην μπάλα και νέο σύστημα καμερών

Την πρόθεση αυτή αποκάλυψε ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας , κατά τη διάρκεια κοινής παρουσίας του με τον πρόεδρο της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ραφαέλ Λουθάν.

Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα θα βασίζεται στην τοποθέτηση ειδικού τσιπ μέσα στην μπάλα, το οποίο θα είναι εγκεκριμένο από τη FIFA και θα καταγράφει με ακρίβεια τη στιγμή που γίνεται η επαφή με την μπάλα. Παράλληλα, θα εγκατασταθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο καμερών σε όλα τα γήπεδα, ώστε ο εντοπισμός των οφσάιντ να πραγματοποιείται αυτόματα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Παρότι η τελική έγκριση για την εφαρμογή του συστήματος βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα, οι διαδικασίες προχωρούν, ενώ εξετάζονται και τεχνικές λεπτομέρειες, όπως η συμβατότητα της τεχνολογίας με τις διαφορετικές μπάλες που χρησιμοποιούνται στα πρωταθλήματα.

Η La Liga έχει θέσει ως βασικό στόχο να εισαγάγει το πλήρως αυτόματο σύστημα οφσάιντ ήδη από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, στο πλαίσιο της συνεχούς τεχνολογικής αναβάθμισης του πρωταθλήματος.