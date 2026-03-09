Η Εθνική Ελλάδας τίμησε τη μνήμη του Τζόρτζ Μπάλντοκ με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του.

Ο διεθνής αμυντικός έφυγε απρόσμενα από τη ζωή το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου 2024, σε ηλικία μόλις 31 ετών, αφήνοντας βαθιά θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου αλλά και σε όσους τον γνώρισαν ή τον υποστήριξαν ως φίλαθλοι.

Ο Μπάλντοκ, γνωστός και ως «Starman» μέσα στα γήπεδα, ξεχώρισε τόσο για τις αγωνιστικές του εμφανίσεις όσο και για τον χαρακτήρα και την αφοσίωσή του στο άθλημα. Με την παρουσία του κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη διεθνή ποδοσφαιρική σκηνή.

Η 9η Μαρτίου θα ήταν η ημέρα που θα γιόρταζε τα γενέθλιά του και η Εθνική ομάδα δεν άφησε τη στιγμή να περάσει απαρατήρητη, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα αφιερωμένο στη μνήμη του και υπενθυμίζοντας την παρακαταθήκη που άφησε πίσω του.

Η σχετική ανάρτηση:

«Σήμερα ο George θα είχε γενέθλια, όμως έφυγε νωρίς και άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Εμείς ως «οικογένεια του» κρατάμε τη μνήμη του ζωντανή στο μυαλό και στις καρδιές μας για πάντα! Για εμάς είσαι πάντα εδώ!».