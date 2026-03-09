Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Λεβαδειακό και «κλείδωσε» την τέταρτη θέση και κατ’ επέκταση την παρουσία του στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν. Πώς επηρέασε αυτό την παραμονή του δανεικού από τη Λανς, Ανάς Ζαρουρί;

Στη συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Λανς, για τον δανεισμό του παίκτη, το περασμένο καλοκαίρι, υπήρχε ένας συγκεκριμένος όρος που ενεργοποιήθηκε και κρατά τον εξτρέμ στα «πράσινα».

Η ρήτρα εξαγοράς του Ζαρουρί

Οι δύο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια για μία ρήτρα εξαγοράς των δικαιωμάτων του Ζαρουρί ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, που έγινε υποχρεωτική από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν.

Κάτι που σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει στο ρόστερ του τον Ζαρουρί, που έχει εξελιχθεί υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ, ως ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες της χρονιάς για το τριφύλλι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και το Europa League, όπου έχει χαρίσει προκρίσεις.