Ο Παναιτωλικός συμπληρώνει σήμερα (9/03) έναν αιώνα ζωής και θέλει να γιορτάσει την ιστορική αυτή επέτειο με ένα σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι στην Κηφισιά σε ένα παιχνίδι που έχει ιδιαίτερη σημασία στη μάχη για την παραμονή στη Stoiximan Super League .

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, η διοίκηση της ομάδας απεστάλη μήνυμα προς τους φιλάθλους, καλώντας τους να βρεθούν στο γήπεδο και να στηρίξουν την προσπάθεια των παικτών.

Στόχος είναι οι φίλοι των «καναρινιών» να δώσουν δυναμικό παρών στις εξέδρες, ώστε η ιστορική ημέρα να συνδυαστεί με μια σημαντική νίκη και μια κοινή γιορτή για την ομάδα και τον κόσμο της.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Σήμερα είναι ημέρα γιορτής:

Ο Σύλλογός μας, ο Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, συμπληρώνει ένα ΑΙΩΝΑ από την ίδρυσή του!

Καλούμε όλους τους φίλους του, όλους τους Αγρινιώτες και Αιτωλοακαρνάνες να τιμήσουμε τα γενέθλια του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Γ.Φ.Σ., στο «σπίτι μας», στο γήπεδο. Φοράμε όλοι ΚΙΤΡΙΝΑ-ΜΠΛΕ και παίρνουμε θέση στις κερκίδες!

Σήμερα είναι και η ημέρα μιας σημαντικής αναμέτρησης:

Στεκόμαστε στο πλευρό της ομάδας, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με την Κηφισιά, με τη φωνή, το χειροκρότημα, τη θετική μας ενέργεια και δίνουμε σύνθημα νίκης στους ποδοσφαιριστές μας, ενθαρρύνοντάς τους ως το τέλος!

Όλοι στο γήπεδο να ζήσουμε αυτή τη μοναδική επέτειο!

Όλοι στο γήπεδο να στηρίξουμε τον Παναιτωλικό και να γιορτάσουμε με νίκη τα 100 χρόνια του!!!

Τα εκδοτήρια θα είναι ανοικτά από τις 13.00 έως την έναρξη

Οι θύρες ανοίγουν στις 16.00

Στην είσοδο θα προσφέρεται δωρεάν σημαία

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Προσοχή!

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων στον σημερινό αγώνα έχει προγραμματιστεί μεταξύ άλλων και Drone Show, κατά τη διάρκεια του οποίου θα πετάξουν εκατοντάδες Drone στην περιοχή του γηπέδου. Ενημερώνουμε ότι για λόγους ασφαλείας, εκτός της εταιρείας που έχει αναλάβει το Show και όσων ακόμα έχουν λάβει την άδεια ΠΑΕ, απαγορεύεται η χρήση Drone από οποιονδήποτε άλλον».