Τι άλλο θα δούμε! Ένα ιδιάιτερα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε αναμέτρηση της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου, όταν το σύστημα Video Assistant Referee (VAR) βρέθηκε στο επίκεντρο όχι μόνο για μια αμφισβητούμενη φάση, αλλά και για ένα απρόσμενο σαμποτάζ από την εξέδρα. Στον αγώνα ανάμεσα στην Προϊσεν Μίνστερ και τη Χέρτα, η τεχνολογία σταμάτησε να λειτουργεί προσωρινά εξαιτίας παρέμβασης οπαδού.

Το περιστατικό συνέβη στο πρώτο ημίχρονο, όταν οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για πιθανό πέναλτι μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής ειδοποιήθηκε από το VAR να επανεξετάσει τη φάση και κατευθύνθηκε προς την οθόνη που βρίσκεται δίπλα στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, όταν έφτασε εκεί διαπίστωσε ότι η οθόνη δεν λειτουργούσε.

Αρχικά θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα. Σύντομα όμως έγινε σαφές πως η αιτία ήταν διαφορετική: ένας οπαδός της γηπεδούχου ομάδας είχε πλησιάσει την περιοχή του εξοπλισμού και είχε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης. Η ενέργεια αυτή φαίνεται να συνδέεται με τη γενικότερη αντίδραση μερίδας φιλάθλων απέναντι στη χρήση του VAR, καθώς στις εξέδρες υπήρχαν και πανό κατά της τεχνολογίας.

❌ Sabotage de la VAR 🇩🇪 Cet après-midi, lors de la victoire du Hertha Berlin à Preußen Münster (2eme division allemande), deux individus masqués sont descendus de la tribune et ont debranché des câbles, empêchant l’arbitre de voir les images à l’écran. Il a donc dû suivre la… pic.twitter.com/5jYdMqcuMA — Check VAR Ligue 1 (@ArbitreVAR) March 8, 2026

Η κατάσταση προκάλεσε σύγχυση στο γήπεδο, αφού ο διαιτητής δεν μπορούσε να δει ο ίδιος το ριπλέι της φάσης. Σύμφωνα όμως με το πρωτόκολλο του συστήματος, η τελική απόφαση μπορούσε να ληφθεί από τον διαιτητή VAR που βρισκόταν στο κεντρικό κέντρο ελέγχου.

Έπειτα από εξέταση της φάσης, ο διαιτητής VAR ενημέρωσε τον ρέφερι ότι υπήρχε παράβαση και του συνέστησε να καταλογίσει πέναλτι. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την εξέδρα, ωστόσο ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά και ο παίκτης της Χέρτα εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Το συμβάν ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύσκολη σχέση που έχουν αρκετοί Γερμανοί φίλαθλοι με το VAR. Σε αντίθεση με άλλα πρωταθλήματα όπου η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί πιο ομαλά, στη Γερμανία σημαντικό μέρος των οργανωμένων οπαδών θεωρεί ότι αλλοιώνει τον αυθορμητισμό του παιχνιδιού και διακόπτει τον ρυθμό των αγώνων.

Παρά ταύτα, η συγκεκριμένη ενέργεια ξεπέρασε τα όρια μιας απλής διαμαρτυρίας και θεωρείται σοβαρή παρέμβαση στον εξοπλισμό του αγώνα. Οι υπεύθυνοι της Μίνστερ ανακοίνωσαν ότι θα προσπαθήσουν να ταυτοποιήσουν τον οπαδό που αποσύνδεσε το καλώδιο, ενώ εξετάζονται και επιπλέον μέτρα ασφαλείας για την προστασία του τεχνολογικού εξοπλισμού στα γήπεδα.

Παρότι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε κανονικά με νίκη της Χέρτα, το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη συζήτηση γύρω από τη σχέση του ποδοσφαίρου με την τεχνολογία και τα όρια της διαμαρτυρίας των φιλάθλων. Η εικόνα ενός διαιτητή μπροστά σε μια ανενεργή οθόνη VAR αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τη σύγκρουση ανάμεσα στην παράδοση του αθλήματος και τις σύγχρονες τεχνολογικές παρεμβάσεις.