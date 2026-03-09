Η Εθνική Γυναικών του Ιράν παραμένει στην Αυστραλία, παρά τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του Ασιατικού πρωταθλήματος, εξαιτίας απειλών θανάτου που δέχθηκαν από φανατικούς μουσουλμάνους. Η ένταση προέκυψε όταν οι αθλήτριες αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο στην πρεμιέρα με τη Νότια Κορέα, δύο μέρες μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ. Η κίνηση αυτή ερμηνεύθηκε ως διαμαρτυρία ενάντια στο θεοκρατικό καθεστώς και την καταπίεση των γυναικών.

Πέντε παίκτριες ζήτησαν άσυλο από τις αυστραλιανές αρχές, ενώ οι υπόλοιπες δεν έχουν ξεκαθαρίσει την πρόθεσή τους. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η αυστραλιανή κυβέρνηση βρίσκονται σε συντονισμό για την προστασία τους.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου παικτών της Ασίας και Ωκεανίας της FIFPRO, Beau Busch, δήλωσε:

«Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αθλήτριες θα είναι ασφαλείς, είτε παραμείνουν στην Αυστραλία είτε επιστρέψουν στο Ιράν».

Μετά τον τελευταίο αγώνα κόντρα στις Φιλιππίνες, οι πέντε ποδοσφαιρίστριες αποχώρησαν από το ξενοδοχείο της αποστολής με τη βοήθεια της αστυνομίας.

Pressure builds for Australia to offer Iran women’s football team asylumhttps://t.co/vse5AGP8WU pic.twitter.com/MqPANVLYIF — AFP News Agency (@AFP) March 9, 2026

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο της Γκολντ Κόαστ, φωνάζοντας συνθήματα όπως «αφήστε τις να φύγουν» και «σώστε τα κορίτσια μας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Al Jazeera English (@aljazeeraenglish)

Η Διεθνής Αμνηστία προειδοποιεί ότι οι αθλήτριες κινδυνεύουν ακόμη και με θάνατο εάν επιστρέψουν στο Ιράν. Ο Ζάκι Χαϊντάρι τόνισε:

Μερικές από αυτές έχουν ήδη δεχθεί απειλές από τις οικογένειές τους. Εάν επιστρέψουν, ποιος ξέρει τι είδους τιμωρία θα υποστούν;»

Την ίδια ώρα, η συγγραφέας J.K. Rowling παρενέβη μέσω social media ζητώντας προστασία για τις νεαρές γυναίκες: «Παρακαλώ, προστατέψτε αυτές τις νεαρές γυναίκες». Η αυστραλιανή κυβέρνηση περιορίστηκε να δηλώσει αλληλεγγύη στον λαό του Ιράν, ενώ η πρεσβεία του Ιράν στην Αυστραλία δεν έχει σχολιάσει επίσημα το θέμα.