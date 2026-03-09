Η εθνική ομάδα γυναικών ποδοσφαίρου του Ιράν ολοκλήρωσε την παρουσία της στο AFC Women’s Asian Cup, καθώς αποκλείστηκε ύστερα από την ήττα με 2-0 από τις Φιλιππίνες. Ωστόσο, η επιστροφή των αθλητριών στην πατρίδα τους προκαλεί έντονη ανησυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ιρανικά κρατικά μέσα, οι διεθνείς ποδοσφαιρίστριες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές κυρώσεις επειδή, κατά τη διάρκεια του τουρνουά, δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους. Η πράξη αυτή ερμηνεύτηκε ως μορφή διαμαρτυρίας απέναντι στη σύγκρουση που αφορά το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με ορισμένα μέσα στο Ιράν να τις κατηγορούν ακόμη και για «προδοσία σε περίοδο πολέμου».

Οι παίκτριες παραμένουν προς το παρόν στην Αυστραλία, όπου διαμένουν σε ξενοδοχείο και φέρεται να βρίσκονται υπό αυξημένη επιτήρηση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις διεθνώς. Ο εξόριστος διάδοχος της ιρανικής μοναρχίας, Ρεζά Παλχαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, κάλεσε δημόσια την αυστραλιανή κυβέρνηση να προστατεύσει τις αθλήτριες και να τους προσφέρει πολιτικό άσυλο, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές από το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η παρέμβασή του κινητοποίησε πολιτικούς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλές χώρες, ενώ στήριξη εξέφρασε και η συγγραφέας του Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, η οποία μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα ζήτησε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παικτριών.

Παράλληλα, πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο όπου η ομάδα του Ιράν έδωσε τον τελευταίο της αγώνα στο τουρνουά, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους. Καθώς οι αθλήτριες επιβιβάζονταν στο λεωφορείο της ομάδας, το πλήθος φώναζε συνθήματα υπέρ τους, ζητώντας να τους επιτραπεί να φύγουν με ασφάλεια.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση της Αυστραλίας δεν έχει λάβει επίσημη θέση για το ζήτημα. Η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Πένι Γουόνγκ, δήλωσε στο Agence AFP ότι δεν μπορεί να σχολιάσει υποθέσεις που αφορούν μεμονωμένα άτομα.

Την ίδια ώρα, ο ακτιβιστής διεθνούς αμνηστίας, Ζακί Χαϊντάριπροειδοποίησε πως ορισμένες παίκτριες ενδέχεται ήδη να έχουν δει τις οικογένειές τους να δέχονται απειλές. Όπως ανέφερε, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι συνέπειες μπορεί να αντιμετωπίσουν αν επιστρέψουν στο Ιράν.