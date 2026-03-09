Με την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας με 56 βαθμούς και τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ να ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με 54 πόντους θα ολοκληρωθεί η 24η αγωνιστική της Super League.

Η Ένωση νίκησε την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0, ενώ οι ερυθρόλευκοι έμειναν στο 0-0 με τους ασπρόμαυρους στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τους Πειραιώτες και τους Θεσσαλονικείς να είναι στο -2 από τους Κιτρινόμαυρους.

Όλα αυτά δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου του φετινού πρωταθλήματος. Ποιο είναι το πρόγραμμα των τριών διεκδικητών του τίτλου στην 25η και την 26η αγωνιστική της Super League;

Η ΑΕΚ παίζει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο (25η, 15/3, 19:30) και στη συνέχεια φιλοξενεί την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια (26η, 22/3, 19:00).

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΟΦΗ (25η, 14/3, 17:00) και εντός έδρας με την ΑΕΛ Novibet (26η, 22/3, 19:00).

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τον Λεβαδειακό (25η, 15/3, 18:00) και στη συνέχεια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (26η. 22/3, 19:00).

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ (56 βαθμοί) 25η αγωνιστική: 15/03 19:30 Ατρόμητος-ΑΕΚ 26η αγωνιστική: 22/03 19:00 ΑΕΚ-Κηφισιά Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού (54 βαθμοί) 25η αγωνιστική: 14/03 17:00 ΟΦΗ-Ολυμπιακός 26η αγωνιστική: 22/03 19:00 Ολυμπιακός-ΑΕΛ Novibet Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ (54 βαθμοί) 25η αγωνιστική: 15/03 18:00 ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 26η αγωνιστική: 22/03 19:00 Βόλος-ΠΑΟΚ Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής Σάββατο 7 Μαρτίου Άρης – Ατρόμητος 0-0 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0 Κυριακή 8 Μαρτίου Αστέρα Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός 0-1 Βόλος – ΟΦΗ 1-1 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0 Δευτέρα 9 Μαρτίου 18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά Η βαθμολογία της Super League: