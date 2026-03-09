Δημοφιλή
- 1
Ανατροπή στις συντάξεις: Τι αλλαγές φέρνουν 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου
- 2
Επιστρέφει το «Market Pass»: 400 εκατ. ευρώ σε ψηφιακά vouchers - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα τα πάρουν
- 3
Τέλος τα αδελφομοίρια: Έρχεται μεγάλη ανατροπή στις κληρονομιές στην Ελλάδα
- 4
Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;»
- 5
Ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε από το ΝΑΤΟ στην Τουρκία - Οι ΗΠΑ εκκενώνουν το προξενείο τους στα Άδανα
- 6
«Ο Επιτήδειος Ουδέτερος»: Γιατί η Τουρκία προσπαθεί απεγνωσμένα να μην πολεμήσει κατά του Ιράν
- 7
Η Ελβετία κάνει την «έκπληξη»: Κατοχυρώνει το δικαίωμα στα μετρητά
- 8
Moτζτάμπα Χαμενεϊ: Τραυματίστηκε ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν
- 9
Η τιμή του bitcoin ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 123.000 δολάρια
- 10
Φαληρικός Όρμος: Το πάρκο «Αέναον» των 320 εκατ. ευρώ και η νέα επενδυτική δυναμική της Ριβιέρας
Γιώργος Λάνθιμος: Αποκαλύπτει γιατί του δίνει ελευθερία ο φωτογραφικός φακός – Δείτε κομμάτια από την έκθεσή του στη Στέγη
Μια διαφορετική πτυχή της καλλιτεχνικής ταυτότητας του καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου αποκαλύπτει η έκθεση φωτογραφίας του, που εγκαινιάστηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Πρόκειται, όπως και ο ίδιος εξήγησε, για τη βαθιά αλλά και ταυτόχρονα απόλυτα πρακτική σχέση του με τη φωτογραφία ως αυτόνομη τέχνη, που του δίνει μια διαφορετική ελευθερία από τα «δεσμά» της […]
Στέφανος Μιχαήλ για την επίθεση στην Κύπρο: «Στη Λεμεσό υπάρχει φόβος» – «Έχω όπλο και σφαίρες»
Ο ηθοποιός της σειράς «Η Γη της Ελιάς» μίλησε για τις ανησυχίες του μετά την επίθεση σε βρετανική βάση
Ο Τραμπ ετοιμάζει τον εξοπλισμό πολιτοφυλάκων στο Ιράν
Ο Τραμπ εξετάζει τη στήριξη ένοπλων ομάδων κατά του ιρανικού καθεστώτος, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Συζητήσεις έγιναν με Κούρδους ηγέτες, ενώ δεν αποκλείεται και αποστολή αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν αν απαιτηθεί.
Έκτακτη σύσκεψη των ΥΠΕΞ της ΕΕ για τις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή – Συμμετοχή Γεραπετρίτη
Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει σήμερα, Κυριακή 1 Μαρτίου και ώρα 6 μ.μ., σε έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία συγκαλεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Kaja Kallas, με αφορμή τις […]
Σοκαριστικό τροχαίο για τον πρώην επικεφαλής του WWE με την πολυτελή του Bentley (βίντεο)
Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα με πρωταγωνιστή τον πρώην επικεφαλής του WWE, της γνωστής αμερικανικής εταιρείας διοργάνωσης αγώνων κατς, Βινς Μακμάν. Ο 80χρονος Μακμάν ενεπλάκη σε τροχαίο στο Κονέκτικατ, κοντά στην έδρα της εταιρείας του. Η πολυτελής Bentley που οδηγούσε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κινούνταν με υψηλή ταχύτητα πριν συγκρουστεί με άλλο όχημα. […]