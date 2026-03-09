Η τιμή του bitcoin ξεπέρασε το επίπεδο των 123.000 δολαρίων για πρώτη φορά σήμερα, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο για το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του κόσμου, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων θα σημειώσει αυτή την εβδομάδα πολιτικά κέρδη που από καιρό επεδίωκε.

Το bitcoin ανέβηκε στην τιμή ρεκόρ των 123.205,09 δολαρίων. Την ίδια ώρα, το ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, ξεπέρασε τα 3.000 δολάρια.

Αργότερα σήμερα η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων θα συζητήσει σειρά νομοσχεδίων για να παράσχει στη βιομηχανία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο που από καιρό ζητάει.

Τα αιτήματα αυτά έχουν απήχηση στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αυτοαποκληθεί «κρύπτο πρόεδρος» και έχει καλέσει τους νομοθέτες να θέσουν κανόνες υπέρ της βιομηχανίας αυτής.

«Αυτή τη στιγμή έχει πολλούς ούριους ανέμους», λέει ο αναλυτής Τόνι Σίκαμορ, επικαλούμενος την ισχυρή θεσμική ζήτηση, τις προσδοκίες για περαιτέρω κέρδη και τη στήριξη από τον Τραμπ ως λόγους για την ανοδική πορεία του bitcoin.

