Η πορεία αυτή ξεκίνησε το 2013 με το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής του Ομίλου, το VW e-up!, ενώ το 2014 ακολούθησε το VW e-Golf. Από το 2019 και μετά, η ηλεκτρική στρατηγική επιταχύνθηκε σημαντικά με την εισαγωγή της αρθρωτής πλατφόρμας ηλεκτρικής κίνησης Modular Electric Drive Matrix (MEB). Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί περίπου τρία εκατομμύρια οχήματα βασισμένα στην MEB, καθιστώντας την τη βασική ηλεκτρική αρχιτεκτονική του Ομίλου.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Όμιλος Volkswagen ανανέωσε εκτενώς τη γκάμα του παρουσιάζοντας περίπου 60 νέα μοντέλα, εκ των οποίων σχεδόν το ένα τρίτο διαθέτει αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Σήμερα οι μάρκες του Ομίλου προσφέρουν περισσότερα από 30 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά μοντέλα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, από compact αυτοκίνητα έως πολυτελή SUV. Παράλληλα, μέσω των μαρκών του Ομίλου TRATON (MAN, Volkswagen Truck & Bus κ.ά.), ο Όμιλος Volkswagen προσφέρει επίσης ηλεκτρικά φορτηγά και λεωφορεία, διαθέτοντας έτσι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια ηλεκτρικών οχημάτων στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Η δυναμική αυτή συνεχίζεται και το 2026, με περισσότερα από 20 νέα μοντέλα να αναμένονται στην αγορά, περίπου τα μισά εκ των οποίων θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νέα ηλεκτρικά μοντέλα ειδικά σχεδιασμένα για την κινεζική αγορά, καθώς και η νέα Electric Urban Car Family στην Ευρώπη, η οποία θα αποτελείται από τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα πόλης και compact SUV.