Το νέο SUV φέρει ότι πιο σύγχρονο σε τεχνολογικό επίπεδο μπορούσε να τοποθετήσει η VW με ένα νέο παρουσιαστικό, που πλέον – σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές – εντυπωσιάζει. Πατάει σε νέα πλατφόρμα ενώ ο εξηλεκτρισμός των κινητήρων θα φέρει χαμόγελα στους μελλοντικούς οδηγούς που θα δουν ιδιαίτερα χαμηλές καταναλώσεις καυσίμων. Το νέο μοντέλο φέρει ψηφιακό πίνακα οργάνων, νέα γενιά συστημάτων, με σύστημα πολυμέσων με οθόνη έως 13 ιντσών.

Για πρώτη φορά στην κατηγορία, το T‑Roc διατίθεται με Head‑Up Display, ενώ το Driving Experience Control επιτρέπει εξατομίκευση προφίλ οδήγησης και λειτουργιών, ενισχύοντας τη σύνδεση οδηγού‑αυτοκινήτου.

Η καμπίνα του νέου T-Roc αρκεί για πέντε επιβάτες, με ατού τον πίσω χώρο επιβατών, που παραμένει άνετος χάρη στις αυξημένες διαστάσεις του αμαξώματος (Ιδιαίτερα για εύσωμους επιβάτες) . Ο χώρος αποσκευών έχει αυξηθεί κατά 30 λίτρα, φτάνοντας τα 475 λίτρα, που είναι ο μεγαλύτερος στην κατηγορία. Για πρώτη φορά η έκδοση Style εξοπλίζεται με κάθισμα ergoActive 14 ρυθμίσεων με λειτουργία μασάζ. Το γερμανικό μοντέλο προσφέρεται με τον 1.5 eTSI με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V σε δύο εκδόσεις ισχύος, 116 και 150 ίππους. Το μοτέρ συνδυάζεται στάνταρ με DSG κιβώτιο 7 σχέσεων.

Στα συστήματα υποβοήθησης ξεχωρίζει η νέα γενιά Travel Assist για αυτόματη αλλαγή λωρίδας και ακριβέστερη προσαρμογή ταχύτητας, αλλά και το Exit Warning που προειδοποιεί τους επιβάτες πριν το άνοιγμα των θυρών για διερχόμενα οχήματα ή ποδήλατα.

To νέο Volkswagen T-Roc ξεκινά την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά από €28.590, τιμή αρκετά ανταγωνιστική για τα δεδομένα της κατηγορίας αλλά και το υψηλό πακέτο εξοπλισμού που πλέον φέρει το Γερμανικό SUV.