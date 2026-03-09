H ηλεκτροκίνηση αρχίζει να «ξεμουδιάζει» ταχέως σε επίπεδο αυτονομία και αυτό αποδεικνύεται συνεχώς, με την εμφάνιση νέων μοντέλων που η αυτονομία τους εκτοξεύεται σημαντικά. Όμως για παράδειγμα το νέο Ford Explorer, που προσφέρει, μετά από μια πλήρη φόρτιση, αυτονομία που ξεπερνά τα 600 χιλιόμετρα και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 185 Kw.

Σε ιδανικές συνθήκες, η φόρτιση από το 10% στο 80% μπορεί να γίνει σε περίπου 26 λεπτά, επιτρέποντας ουσιαστικά διαλείμματα μόνο για καφέ σε μεγάλες αποστάσεις.

Σημείο αναφοράς στο εσωτερικό του νέου Ford Explorer είναι το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move της Ford, το οποίο όχι μόνο κρατά τους επιβάτες συνδεδεμένους, αλλά ξεχωρίζει επίσης χάρη σε μια κινητή οθόνη αφής 14,6 ιντσών, με ασύρματη ενσωμάτωση Android Auto και Apple CarPlay.

Αυτή μπορεί να μετακινείται ομαλά τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των οδηγών, ενώ πίσω της φιλοξενεί έναν κρυφό, πρακτικό αποθηκευτικό χώρο My Private Locker, ο οποίος κλειδώνει και κρατά ασφαλή όσα αντικείμενα αποθηκευτούν εκεί.

Τους έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους του νέου Ford Explorer έρχεται να συμπληρώσει ο αποθηκευτικός χώρος Mega Console ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα. Με 17 λίτρα αποθήκευσης, διαθέτει αρκετό χώρο για την αποθήκευση μιας μεγάλης τσάντας, ενός φορητού υπολογιστή και μπουκαλιών 1,5 λίτρου.