Η Alfa Romeo αναβάθμισε αισθητικά και τεχνολογία την Tonale, μοντέλο που χρησιμοποιεί υβριδικό σύνολο. Ειδικότερα, η Ibrida χρησιμοποιεί υβριδικό κινητήρα βενζίνης 1,5 lt με VGT τούρμπο και ενώ η δεύτερη έκδοση η Ibrida Plug-In Q4 από την πλευρά χρησιμοποιεί κινητήρα 1,3 lt κινεί τους ενώ ένας ηλεκτρικός κινητήρας είναι συνδεδεμένος στους πίσω τροχούς και εξασφαλίζει την τετρακίνηση αλλά και την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση.

Για όσους καλύπτουν συχνά μεγάλες αποστάσεις σε ανοιχτό δρόμο, υπάρχει επίσης η επιλογή ντίζελ κινητήρα, με 130 HP. Στην Ελλάδα οι πρώτες παραδόσεις της νέας Tonale είναι προγραμματισμένες στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Στην έκδοση Ibrida, στο κιβώτιο υπάρχει ενσωματωμένος και ένας ηλεκτρικός κινητήρας με ισχύ 21 kW, ο οποίος είτε συνδράμει το θερμικό είτε κινεί αμιγώς ηλεκτρικά το αυτοκίνητο σε χαμηλές απαιτήσεις φορτίου, ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση βενζίνης. Υλοποιώντας ουσιαστική οικονομία καυσίμου και εξασφαλίζοντας απόλυτα ομαλή παροχή της ισχύος, το σύστημα κίνησης της Junior Ibrida αποδίδει μέγιστη συνδυαστική ισχύ 145 HP, τιμή επαρκή για σπορ επιδόσεις που αποτυπώνονται σε επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 8,9” και τελική ταχύτητα 206 km/h.