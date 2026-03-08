Κάθε επαφή με την τετράδα της La Liga έχασε η Μπέτις.

Η Χετάφε επικράτησε με 2-0 της ομάδας του Μανουέλ Πελεγκρίνι για την 27η αγωνιστική του πρωταθλήματος και την άφησε 11 βαθμούς πίσω από τη Βιγιαρεάλ που νωρίτερα νίκησε με 2-1 την Έλτσε και έπιασε ξανά την Ατλέτικο στην τρίτη θέση.

Αρκετές αλλαγές είχαν στην εντεκάδα τους οι «βερδιμπλάνκος» που έμειναν για τρίτο σερί ματς χωρίς τρίποντο και αρχίζουν να κοιτούν πλέον προς τα κάτω. Από την άλλη, με αυτή τη νίκη τους οι γηπεδούχοι… βλέπουν Ευρώπη.

Το σκορ άνοιξε στο 28′ όταν ο Βαγές απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Ντουάρτε, αλλά στην επαναφορά ο Φεμένια έκανε το 1-0 με σουτ. Στο 35ο λεπτό ο Σόρια απέκρουσε εντυπωσιακά την εκτέλεση φάουλ του Κούτσο και στο 45+1′ ο Αμπκάρ έκανε το γέμισμα από την άμυνα, ο Σατριάνο έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με άψογο τελείωμα έκανε το 2-0. Χετάφε: Σόρια, Αραμπάρι, Αμπκάρ (46' Μαρτίν), Ντζενέ, Ντουάρτε (67' Μποσέλι), Ιγκλέσιας, Φεμένια (76' Νιόμ), Μίγια, Ρομέρο, Σατριάνο, Βάσκεθ (82' Ρίκο) Μπέτις: Βαγές, Ντεόσα (60' Ρικέλμε), Φινταλγό (60' Άντονι), Μπάρτρα, Φίρπο (68' Γιορέντε), Γκόμεθ, Ορτίθ, Αλτιμίρα, Άβιλα, Εζαλζουλί (60' Φορνάλς), Κούτσο Ερνάντεθ (74' Μπακαμπού). Επιστροφή στις νίκες για τη Βιγιαρεάλ Νωρίτερα, η Βιγιαρεάλ πήρε σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Έλτσε και εδραιώθηκε στην τετράδα. Μπιουκάναν (31′) και Μουρίνο (41′) πέτυχαν τα γκολ για το «κίτρινο υποβρύχιο», με την Ελτσε να μειώνει με τον Αντρέ Σίλβα στο 83ο λεπτό.