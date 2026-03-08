Ξεπέρασε την ψυχρολουσία του 1-0 υπέρ του ΟΦΗ ο Βόλος και… πλήρωσε τους Κρητικούς με το ίδιο νόμισμα, καθώς ισοφάρισε στο 90+7’, με εύστοχο πέναλτι του Χουάνπι, με αποτέλεσμα να τους… παγώσει κι αυτός. Ετσι οι δυο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8, μετά το ματς της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, στο Πανθεσσαλικό, στο γήπεδο όπου στις 25 Απριλίου ο ΟΦΗ θα παίξει τον τελικό Κυπέλλου Betsson με τον ΠΑΟΚ.

Μετά το μεταξύ τους 1-1 ο ΟΦΗ είναι 6ος με 29 βαθμούς, ενώ ο Βόλος, που δεν έχει νίκη μέσα στο 2026, είναι 9ος και μετρά 28 βαθμούς.

Το γκολ του ΟΦΗ, που είχε και δοκάρι στο 12’ σε κεφαλιά του Κωστούλα, πέτυχε ο Ισέκα στο 65’. Οι Κρητικοί οπισθοχώρησαν αλλά δεν κατάφεραν να φύγουν με τους τρεις βαθμούς καθώς ο Βόλος δεν είχε πει την τελευταία λέξη του.

Τις δυο τελευταίες αγωνιστικές ο Βόλος παίζει με Κηφισιά (εκτός) και ΠΑΟΚ (εντός) και ο ΟΦΗ με Ολυμπιακό (εκτός) και Αρη (εκτός).

Γρήγορος ρυθμός και δοκάρι

Δοκάρι είχε ο ΟΦΗ στο 12’ σε κεφαλιά του Κωστούλα, ενώ στη συνέχεια της φάσης σουτ του Σαλσίδο χτύπησε σε αμυνόμενο και κατέληξε κόρνερ. Αυτή ήταν και η πρώτη ευκαιρία του αγώνα σε διάστημα που ο ΟΦΗ πίεζε περισσότερα. Στη συνέχεια ο Ουρτάδο για τον Βόλο (17’) και ο Ισέκα για τον ΟΦΗ (21’) δεν βρήκαν το αντίπαλο τέρμα.

Ο Βόλος άρχισε να ανεβαίνει και στο 26’ είχε μεγάλη ευκαιρία, ο Χριστογεώργος έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια, ο Χέρμανσον σούταρε, βρήκε τον Λάμπρου που έκανε περιστροφή, σούταρε, όμως αστόχησε. Στο 30’ κεφαλιά του Ουρτάδο κατέληξε κόρνερ.

Ο αγώνας απέκτησε γρήγορο ρυθμό, πάνω κάτω η μπάλα. Στο 31’ καλό σουτ του Φούντα κατέληξε στα χέρια του Σιαμπάνη. Στο πρώτο ημίχρονο κατοχή μπάλας είχε ο ΟΦΗ (62 %).

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Βόλος είναι η ομάδα που πίεζε περισσότερο. Σούπερ ευκαιρία έχασε ο Βόλος, όταν ο Χριστογεώργος απέκρουσε σουτ σε τετ α τετ με τον Ουρτάδο.

Το 0-1 κόντρα στη ροή και το σοκ για τον ΟΦΗ

Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού ο ΟΦΗ έκανε το 1-0 υπέρ του με τον Ισέκα στο 65’. Η φάση ξεκίνησε από σέντρα του Κωστούλα, ο Γρόσδης πήγε να απομακρύνει, η μπάλα βρήκε στον Γρόσδη και ο Ισέκα με διπλή προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο τέλος ο ΟΦΗ οπισθοχώρησε και εκεί που θεώρησε ότι είχε τη νίκη στο… τσεπάκι του, ο διαιτητής Γιουματζίδης κλήθηκε στο VAR και καταλόγισε πέναλτι σε χέρι του Λαμπρόπουλου, μετά από πλασέ του Ουρτάδο (90+2’). Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο Χουάνπι και έκανε το 1-1 στο 90+7’.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Βόλος δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και συνέχισε να ψάχνει τρόπο για να σκοράρει παρότι δέχθηκε το γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το πέναλτι στο τέλος, το οποίο καταλογίστηκε μετά από προσπάθεια του Ουρτάδο που ήταν απειλή διαρκείας για τους φιλοξενούμενους.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Λαμπρόπουλος που έκανε το πέναλτι στο τέλος του ματς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γιουματζίδης (Πέλλας) κλήθηκε δυο φορές στο VAR. 1) Στο 57’ πήρε πίσω κόκκινη κάρτα στον Φούντα του ΟΦΗ που ανέτρεψε τον Κόμπα, όντας σε προφανή θέση για γκολ, όμως προηγήθηκε χέρι του παίκτη του Βόλου, 2) Για να καταλογίσει το πέναλτι υπέρ του Βόλου, με το οποίο έκανε το 1-1, καθώς ο ίδιος δεν είδε το χέρι του Λαμπρόπουλου.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Φωτιάς (Πέλλας) παρενέβη δυο φορές για να πάρει πίσω ο Γιουματζίδης την κόκκινη κάρτα στον Φούντα και για να καταλογιστεί το πέναλτι υπέρ του Βόλου.

ΣΚΟΡΕΡ: 90+7’ Χουάνπι (με πέναλτι) – 65’ Ισέκα

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Μύγας (79’ Κύρκος), Χέρμανσον, Κάργας, Αμπάντα,Τζόκα (46’ Σόρια), Μπουζούκης (86’ Τσοκάνης), Κόμπα (61’ Γρόσδης), Λάμπρου (61’ Γκονζάλες), Χουάνπι, Ουρτάδο.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονζάλες (45’ λόγω τραυμ. Μαρινάκης), Αθανασίου, Αποστολάκης (84’ Θεοδοσουλάκης), Ανδρούτσος, Ισέκα (70’ Σενγκέλια), Φούντας (70’ Κανελλόπουλος), Σαλσίδο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

15/3 Κηφισιά-Βόλος (16:00)

14/3 ΟΦΗ-Ολυμπιακός (17:00)