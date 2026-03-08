Ξεχείλιζε το πάθος στη Τζένοα η οποία έκανε την έκπληξη και νίκησε 2-1 τη Ρόμα για την 28η αγωνιστική της Serie A και ξέφυγε έξι βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη, καθώς είναι 13η με 30. Αντίθετα, η Ρόμα μπήκε σε μπελάδες καθώς έπεσε στην 5η θέση με την Κόμο να είναι στην τετράδα και κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο που οδηγεί στο Champions League. Κόμο και Ρόμα έχουν από 51 βαθμούς.

Η Τζένοα προηγήθηκε με πέναλτι του Μεσίας (52’), δεν πτοήθηκε από την γρήγορη ισοφάριση (55’) της Ρόμα με τον Εντικά και πήρε το τρίποντο με γκολ του Βιτίνια στο 80’, ο οποίος αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή. Η Ρόμα, πριν τον «εμφύλιο» του Europa League (12/3) με την Μπολόνια παρατάχθηκε με βασικό τον Τσιμίκα.

Κατοχή η Ρόμα

Η Ρόμα είναι η ομάδα που απείλησε πρώτη, όμως ένας αμυντικός σταμάτησε τον Πελεγκρίνι στο 21’, ο οποίος πήγαινε για γκολ. Η Τζένοα απάντησε στο 24’, όταν ο Μπιζλό απέκρουσε σουτ του Μεσίας. Επίσης, ο Μασίνι στο 27’ και ο Πελιγκρίνι στο 33΄ είχαν δυο άστοχα σουτ. Στο πρώτο ημίχρονο η Ρόμα είχε κατοχής μπάλας 65 % χωρίς να απειλήσει ιδιαίτερα.

Με… δράστη τον Βιτίνια

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με πολλές υποσχέσεις. Η Τζένοα προηγήθηκε στο 52’ με πέναλτι του Μεσία (καταλογίστηκε σε ανατροπή του Ελερτζον από τον Πελιγκρίνι) και η Ρόμα απάντησε γρήγορα, συγκεκριμένα στο 55’, όταν ο Εντικά έκανε το 1-1 με κεφαλιά. Επίσης, στο 58’ ακυρώθηκε γκολ του Μαλέν (Ρόμα) επειδή υπήρχε οφσάιντ.

Η Τζένοα έκανε το 2-1, που είναι και το τελικό σκορ, στο 80’, με πλασέ του Βιτίνια, μετά από πάσα του Μασίνι καθώς ακολούθησε αλαλούμ στην περιοχή της Ρόμα.

ΤΖΕΝΟΑ: Μπιζλό, Μαρκαντάλι, Οστιγκάρντ, Βάσκεζ, Σεμπέλι, Φρέντρουπ, Μασίνι, ‘Ελερτσον (75′ Μάρτιν), Μεσίας (64’ Μαλινόβσκι), Εκουμπάν (75′ Βιτίνια), Εκχατόρ (64’ Κολόμπο).

ΡΟΜΑ: Σβιλάρ, Μαντσίνι (84’ Τζιολκόβσκι), Εντικά, Τσιμίκας, Τσελίκ (84’ Βαζ), Πισιλί, Κονέ, Ρενς (70′ Τζιλάρντι), Βεντουρίνο (46’ Κριστάντε), Πελεγκρίνι (56’ Αϊναουί), Μάλεν

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής της Serie A:

Παρασκευή 6/3

Νάπολι – Τορίνο 2-1

Σάββατο 7/3

Κάλιαρι – Κόμο 1-2

Αταλάντα – Ουντινέζε 2-2

Γιουβέντους – Πίζα 4-0

Κυριακή 8/3

Λέτσε – Κρεμονέζε 2-1

Μπολόνια – Βερόνα 1-2

Φιορεντίνα – Πάρμα 0-0

Τζένοα – Ρόμα 2-1

21:45 Μίλαν – Ίντερ

Δευτέρα 9/3

21:45 Λάτσιο – Σασουόλο

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (29η):

Παρασκευή 13/3

Τορίνο – Πάρμα (21:45)

Σάββατο 14/3

16:00 Ίντερ – Αταλάντα

19:00 Νάπολι – Λέτσε

21:45 Ουντινέζε – Γιουβέντους

Κυριακή 15/03

13:30 Βερόνα – Τζένοα

16:00 Πίζα – Κάλιαρι

16:00- Σασουόλο – Μπολόνια

19:00 Κόμο – Ρόμα

21:45 Λάτσιο – Μίλαν