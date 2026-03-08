Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στο Ιράν η στάση των παικτριών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Ασίας, σε μια περίοδο όπου η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται μετά από ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στην Τεχεράνη.

Στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης απέναντι στη Νότια Κορέα, οι Ιρανές διεθνείς παρέμειναν σιωπηλές κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εξελίξεις στη χώρα τους. Στη δεύτερη αναμέτρηση με την Αυστραλία τραγούδησαν τον ύμνο, ωστόσο συνόδευσαν τη στιγμή με στρατιωτικό χαιρετισμό, γεγονός που πολλοί θεώρησαν ότι έγινε υπό πίεση.

Σκληρή επίθεση από την κρατική τηλεόραση

Η στάση της ομάδας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σχολιαστές της ιρανικής τηλεόρασης χαρακτήρισαν τις αθλήτριες «προδότριες πολέμου», ζητώντας την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία.

Σε ορισμένες τοποθετήσεις μάλιστα επισημάνθηκε πως σε περίοδο πολέμου τέτοιες πράξεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν άμεση διεθνή αντίδραση. Η FIFPRO Asia/Oceania εξέφρασε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των παικτριών, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η εθνική ομάδα έχει ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ασίας και αναμένεται να επιστρέψει στο Ιράν.

Σε ανακοίνωσή της, η ένωση ποδοσφαιριστών κάλεσε την Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τη FIFA να συνεργαστούν άμεσα με την ιρανική ομοσπονδία και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των αθλητριών.