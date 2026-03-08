Η εικόνα του Παναθηναϊκoύ τις τελευταίες εβδομάδες, είναι η απόδειξη ότι αυτή η ομάδα βρήκε ξανά την αυτοπεποίθηση και την πίστη της. Εκεί που πριν από λίγο καιρό κυριαρχούσαν η αμφισβήτηση και η πίεση, πλέον στα γήπεδα μπαίνει ένα ποδοσφαιρικό σύνολο που παίζει με καθαρό μυαλό, πειθαρχία και προσήλωση στο πλάνο της. Κι όλα αυτά φέρουν έντονα το… άρωμα του Ράφα Μπενίτεθ.

Η νίκη στη Βοιωτία απέναντι στον Λεβαδειακό δεν ήταν απλώς ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη στο πρωτάθλημα και επιβεβαίωσε πως το «τριφύλλι» βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση εδώ και πολύ καιρό, αποφεύγοντας το κάζο της δεκαετίας και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή στα πλέι οφ.

Τα στατιστικά αποτυπώνουν τη βελτίωση του Παναθηναϊκού. Για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια οι «πράσινοι» πέτυχαν δύο διαδοχικές νίκες με τέσσερα γκολ ενεργητικό, δείγμα μιας ομάδας που πλέον δεν αρκείται απλώς στο αποτέλεσμα, αλλά παράγει και ποδόσφαιρο.

Κι όμως, όταν ο Μπενίτεθ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, η κατάσταση ήταν διαφορετική. Ο Ισπανός είχε δεχτεί αυστηρή κριτική, με αρκετούς να αμφισβητούν αν μπορεί να προσαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και να δώσει στον Παναθηναϊκό τη σταθερότητα που έψαχνε. Η ομάδα τότε βρισκόταν μακριά από τις πρώτες θέσεις και το κλίμα ήταν βαρυ.

Σήμερα, η εικόνα είναι διαφορετική. Ο έμπειρος τεχνικός έχει καταφέρει να περάσει ξεκάθαρες αρχές στο παιχνίδι και – ίσως το σημαντικότερο – νοοτροπία νικητή. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, να ελέγχει τα παιχνίδια του και να βρίσκει λύσεις ακόμη και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.

Ο ίδιος ο Μπενίτεθ χαρακτήρισε τη νίκη στη Λιβαδειά «επαγγελματική», όμως πίσω από αυτή τη λέξη κρύβεται μια ομάδα που έχει αλλάξει πρόσωπο. Οι παίκτες μοιάζουν πιο σίγουροι για τον εαυτό τους, το σύνολο λειτουργεί πιο αρμονικά, βγαίνουν οι αυτοματισμοί, έρχονται τα αποτελέσματα.

Ίσως αυτή να είναι και η πρώτη επιτυχία του Μπενίτεθ. Το γεγονός ότι κατάφερε να μετατρέψει την αμφισβήτηση σε πίστη. Και στο ποδόσφαιρο, όταν μια ομάδα αρχίζει να πιστεύει ξανά στον εαυτό της, τα υπόλοιπα συχνά ακολουθούν.