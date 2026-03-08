Ο Λεβαδειακός ηττήθηκε με το βαρύ 1-4 από τον Παναθηναϊκό στη Λιβαδειά για την 24η αγωνιστική της Super League και ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε πολλα παράπονα από τη διαιτησία, όχι μόνο από το σημερινό παιχνίδι, αλλά γενικότερα στο πρωτάθλημα.

«Ξεκινήσαμε να έχουμε εμείς την μπάλα, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και στην πρώτη – δεύτερη στιγμή μείναμε πίσω στο σκορ. Μετά ήρθε ένα πέναλτι και έγινε 0-2. Καταλαβαίνετε όταν παίζεις με μεγάλες ομάδες και πας στο ημίχρονο με 0-2 είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά. Εγώ αυτό που θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου χωρίς να έχει σχέση το σημερινό παιχνίδι. Ο Λεβαδειακός έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια για να μείνει στην τέταρτη θέση.

Προφανώς δεν το σέβονται, γιατί την μια είναι οφσάιντ το αυτί ενός παίκτη μας, την άλλη η μύτη του παπουτσιού και την άλλη κάτι άλλο και κάτι άλλο. Οι παίκτες μου αξίζουν συγχαρητήρια που έχουν φτάσει ως εδώ. Ο ρεαλιστικός στόχος είναι οι θέσεις 5-8 και θα το διεκδικήσουμε», είπε ο Παπαδόπουλος στο συνδρομητικό κανάλι.

Έτσι μετά το πρόσφατο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Άρη όπου οι Θεσσαλονικείς είχαν πολλά και δικαιολογημένα παράπονα από τη διαιτησία και ο τεχνικός του Λεβαδειακού εκφράζει τη δυσαρέσκειά του από τις διαιτητικές αποφάσεις.