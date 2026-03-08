Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του στη Λιβαδειά, επικρατώντας με 4-1 του Λεβαδειακού και εξασφάλισε και μαθηματικά τη συμμετοχή του στα πλέι οφ του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Λεβαδειακό να απειλεί πρώτος, όταν στο 9’ ο Πεντρόζο πήρε την κεφαλιά, χωρίς όμως να καταφέρει να νικήσει την άμυνα των «πράσινων». Ο Παναθηναϊκός ανέβασε […]