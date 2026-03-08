Μικρό ροτέισιον έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Ο Ισπανός προπονητής έδωσε φανέλα βασικού στους Ζαρουρί, Κοντούρη και Καλάμπρια, οι οποίοι δεν είχαν αγωνιστεί στο προ ημερών ματς με τον ΟΦΗ.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ερνάντεθ, Γεντβάι, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Κοντούρης, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Τετέι
Η σύνθεση του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Φίλων, Μάγκνουσον, Μπάλτσι, Κωστή, Τσοκάι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Παλάσιος.