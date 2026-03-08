Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του στη Λιβαδειά, επικρατώντας με 4-1 του Λεβαδειακού και εξασφάλισε και μαθηματικά τη συμμετοχή του στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Λεβαδειακό να απειλεί πρώτος, όταν στο 9’ ο Πεντρόζο πήρε την κεφαλιά, χωρίς όμως να καταφέρει να νικήσει την άμυνα των «πράσινων». Ο Παναθηναϊκός ανέβασε σταδιακά την απόδοσή του και στο 36’ απείλησε με τη σέντρα του Κυριακόπουλου και την άστοχη προβολή του Καλάμπρια.

Η πίεση των φιλοξενούμενων απέδωσε στο 37’, όταν μετά από γέμισμα του Καλάμπρια, ο Τετέι πήρε την κεφαλιά, ο Λοντίγκιν απέκρουσε εντυπωσιακά, όμως ο Ερνάντεθ εκμεταλλεύτηκε τη φάση και από κοντά άνοιξε το σκορ. Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Τετέι από τον Μάγκνουσον, με τον Μπακασέτα να ευστοχεί στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+3’) για το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος, το «τριφύλλι» μπήκε αποφασισμένο να τελειώσει το παιχνίδι και στο 50’ ο Κοντούρης με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 3-0 με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 61’ μείωσε σε 3-1 με κοντινή κεφαλιά του Πεντρόζο μετά από σέντρα του Βήχου.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δεν άφησε περιθώρια… επιστροφής. Στο 71’ ο Πελίστρι έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Κυριακόπουλος με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 4-1, σφραγίζοντας μια σημαντική νίκη για την ομάδα του Μπενίτεθ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την παρουσία του στα πλέι οφ της Super League και άφησε εκτός τον Λεβαδειακό που ήταν σε θέση ισχύος για μεγάλο διάστημα της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας (87′ Μανθάτης), Φίλων, Μάγκνουσον, Μπάλτσι (75′ Συμελίδης), Κωστή (65′ Λαμαράνα), Τσοκάι (87′ Νίκας), Όζμπολτ (75′ Λαγιούς), Πεντρόζο, Παλάσιος.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Ερνάντεθ, Γεντβάι, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Κοντούρης (66′ Σισοκό), Μπακασέτας (84′ Τσέριν), Ζαρουρί (66′ Αντίνο), Ταμπόρδα (66′ Πελίστρι), Τετέι (75′ Σφιντέρσκι).