Ο ΠΑΟΚ είχε καλή ευκαιρία για να προηγηθεί στο Καραϊσκάκη στο 66′.

Ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε τετ α τετ με τον Τζολάκη, έκανε το πλασέ αλλά ο Πιρόλα πρόλαβε την μπάλα πριν περάσει την γραμμή και στη συνέχεια ο Ρέτσος την έδιωξε κόρνερ.

Δείτε την φάση:

