Ο ΠΑΟΚ είχε καλή ευκαιρία για να προηγηθεί στο Καραϊσκάκη στο 66′.
Ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε τετ α τετ με τον Τζολάκη, έκανε το πλασέ αλλά ο Πιρόλα πρόλαβε την μπάλα πριν περάσει την γραμμή και στη συνέχεια ο Ρέτσος την έδιωξε κόρνερ.
Δείτε την φάση:
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες των ομάδων.
«Είμαι περήφανος για την εργατικότητα των παικτών μου, την νοοτροπία τους και την ποιότητα τους ως άνθρωποι», δήλωσε επίσης ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό
