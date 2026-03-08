Ισόπαλο χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ (0-0), για την 24η αγωνιστική της Super League.

Οι δύο ομάδες πήραν από έναν πόντο και ισοβαθμούν στους 54 βαθμούς, με τους Ερυθρόλευκους και τους Ασπρόμαυρους να είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω από την ΑΕΚ, που χθες νίκησε στη Νέα Φιλαδέλφεια την ΑΕΛ Novibet και έχει 56 πόντους.

Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία και επικράτησε εύκολα με 4-1. Με αυτή τη νίκη οι Πράσινοι «κλείδωσαν» ουσιαστικά την τέταρτη θέση και τη συμμετοχή στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έφτασε τους 45 βαθμούς και βρίσκεται στο +6 από τον 5ο Λεβαδειακό, με τους Πράσινους να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους στα τέσσερα παιχνίδια, ενώ οι Βοιωτοί έχουν 4 ήττες και 1 ισοπαλία στα πέντε τελευταία ματς.

Στα άλλα δύο σημερινά παιχνίδια, ο Πανσερραϊκός νίκησε στην Τρίπολη τον Αστέρα με 1-0, ενώ ισόπαλο τελείωσε το Βόλος – ΟΦΗ (1-1).

Όσον αφορά στην αγωνιστική, αυτή ολοκληρώνεται αύριο με το Παναιτωλικός – Κηφισιά (18:00).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης – Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρα Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός 0-1

Βόλος – ΟΦΗ 1-1

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά

Η βαθμολογία της Super League:

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 14 Μαρτίου

17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός – Άρης

20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR

Κυριακή 15 Μαρτίου

16:00 Κηφισιά – Βόλος

18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός