Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη μάχη της κορυφής.

Μετά τη νίκη στις Σέρρες απέναντι στον Πανσερραϊκό, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, η Ένωση πέρασε μόνη πρώτη μετά τη δική της νίκη, με αποτέλεσμα το ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, τρεις αγωνιστικές πριν την έναρξη των playoffs.

Όσον αφορά την αρχική ενδεκάδα, επέλεξε τον Τζολάκη κάτω απ’ τα δοκάρια, τους Ροντινέι και Μπρούνο στα άκρα της άμυνας και δίδυμο στα στόπερ, τους Ρέτσο και Πιρόλα.

Έσε και Ντάνι Γκαρθία ξεκινούν στη μεσαία γραμμή, Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς στα «φτερά» της επίθεσης, ενώ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ελ Κααμπί, ο Νασιμέντο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)