Ανακοίνωση με την οποία ζητάει από τους αρμόδιους φορείς την παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός.

Οι Ερυθρόλευκοι αναφέρονται στην επίθεση που δέχθηκε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του συλλόγου έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου από οπαδούς του Παναθηναϊκού και ζητούν να σφραγιστεί το γήπεδο για αγώνες οποιασδήποτε διοργάνωσης.

«ΔΕΑΒ, Ομοσπονδία και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς οφείλουν να πράξουν όπως ο ρόλος τους επιτάσσει. Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τους κανονισμούς και σφράγισμα του γηπέδου για αγώνες οποιασδήποτε διοργάνωσης», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ερασιτέχνης στην ανακοίνωσή του.

Η ανακοίνωση: «Χθες γίναμε μάρτυρες, για μια ακόμα φορά, της προκλητικής και άνανδρης συμπεριφοράς αλαφιασμένων οπαδών του Παναθηναϊκού Α.Ο. Μετά την χυδαία υποδοχή της γυναικείας μας ομάδας βόλεϊ στο Μετς, χθες στο απαράδεκτο και επικίνδυνο υπόγειο, με τους ανύπαρκτους χώρους άφιξης και αναχώρησης των αποστολών, που χρησιμοποιεί προκλητικά ακόμα ως γήπεδο, ο Παναθηναϊκός Α.Ο. κατευόδωσε τη γυναικεία μας ομάδα μπάσκετ με συμπεριφορά λυντσαρίσματος. Η ανοχή μας «για το καλό του αθλήματος» εξαντλήθηκε. Τέρμα πλέον τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. ΔΕΑΒ, Ομοσπονδία και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς οφείλουν να πράξουν όπως ο ρόλος τους επιτάσσει. Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τους κανονισμούς και σφράγισμα του γηπέδου για αγώνες οποιασδήποτε διοργάνωσης. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, που προσπαθεί να νοιώσει άντρας, τραμπουκίζοντας γυναίκες, να συνεχίσει ατιμώρητος τη δράση του, εξαιτίας παραβλέψεων, χατιριών και πολιτικών πάσης φύσεως».