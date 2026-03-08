Παρακολουθήστε όλα τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τα έξι από τα επτά παιχνίδια της 24ης αγωνιστικής της Super League που ολοκληρώθηκαν έως το βράδυ της Κυριακής (8/3). Εκκρεμεί η αναμέτρηση Παναιτωλικός – Κηφισιά η οποία διεξάγεται τη Δευτέρα (9/3, 18:00).
Η δράση ξεκίνησε το Σάββατο (6/3) με δύο παιχνίδια. Πρώτο χρονικά αυτό στο «Κλεάνθης» με Άρη και Ατρόμητο να μένουν στο 0-0 και τους κιτρινόμαυρους να έχουν δύο άστοχα πέναλτι με Ράτσιτς και Μορόν.
Λίγες ώρες αργότερα η ΑΕΚ υποδέχθηκε την ΑΕΛ και χάρη σε ένα γκολ του Μουκουντί επικράτησε με 1-0 και παρέμεινε στην κορυφή.
Την Κυριακή (8/3) έγινε το κυρίως μέρος της 24ης αγωνιστικής με ακόμη τέσσερις αναμετρήσεις.
Στην πρώτη χρονικά ο Πανσερραϊκός πήρε τεράστια νίκη-ανάσα με 1-0 μέσα στην Τρίπολη από τον Αστέρα Τρίπολης με σκόρερ τον Αντέι Ιβάν στο 45+2′.
Λίγο αργότερα στη μάχη για τα πλέι οφ του 5-8 Βόλος ΝΠΣ και ΟΦΗ έμεναν στο 1-1, καθώς οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 90+7′ με πέναλτι του Χουάνπι, το γκολ των φιλοξενούμενων από τον Ισέκα από το 65′.
Μία ώρα μετά ο Παναθηναϊκός περνούσε με το επιβλητικό 4-1 από τη Λιβαδεια επί του Λεβαδειακού «κλειδώνοντας» οριστικά την 4η θέση στην κανονική περίοδο.
Στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα της Κυριακής, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0, παρά το γεγονός ότι οι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι σχεδόν σε όλο το ματς, χάνοντας μάλιστα και τις πιο σημαντικές ευκαιρίες.
Απείλησε ο Ολυμπιακός με Ντάνι Γκαρθία
Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με Τσικίνιο
Καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ
Ο Τσιφτσής είπε «όχι» στον Ελ Κααμπί
Μεγάλη ευκαιρία με Ελ Κααμπί για τον Ολυμπιακό
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 7 Μαρτίου
Άρης – Ατρόμητος 0-0
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0
Κυριακή 8 Μαρτίου
Αστέρα Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός 0-1
Βόλος – ΟΦΗ 1-1
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0
Δευτέρα 9 Μαρτίου
18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά
Η βαθμολογία της Super League σε 24 αγωνιστικές
Η επόμενη (25η) αγωνιστική
Σάββατο 14 Μαρτίου
17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
19:30 Πανσερραϊκός – Άρης
20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR
Κυριακή 15 Μαρτίου
16:00 Κηφισιά – Βόλος
18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός