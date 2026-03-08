Την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός το τελευταία διάστημα, παραδέχθηκε ο Εργκίν Αταμάν, μετά την ήττα από τον Ηρακλή με σκορ 76-74 στο Ιβανώφειο για την 20η αγωνιστική της Basket League.

Μιλώντας μετά το ματς, ο Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός είναι στη χειρότερη κατάστασή του φέτος και από’ δω και πέρα είναι με την πλάτη στον τοίχο και στη Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν

«Όταν βρεθήκαμε μπροστά με 21 πόντους θεωρήσαμε ότι το ματς τελείωσε, σταματήσαμε να παλεύουμε, χάσαμε τα ριμπάουντ, ο Ηρακλής πήρε 20 επιθετικά ριμπάουντ και στο πιο κρίσιμο σημείο κάναμε δύο λάθη, δίνοντας του την ευκαιρία να πάρει το ματς.

Έχουμε δύο κρίσιμα εντός έδρας παιχνίδια, καθοριστικά για τα playoffs της EuroLeague. Το επίπεδο στο πρωτάθλημα είναι διαφορετικό και είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς μετά από ένα δύσκολο ματς της EuroLeague, μετά από την ήττα στο ντέρμπι, ειδικά όταν παίζεις εκτός έδρας.

Πνευματικά δεν είχαμε τον χρόνο να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Όπως ξέρετε, χάσαμε από τον Κολοσσό και την επόμενη εβδομάδα πήγαμε και πήραμε το Κύπελλο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αρκεί η ικανότητα για να πάρεις τη νίκη. Πρέπει να βάλουμε περισσότερη ένταση, μαχητικότητα και χαρακτήρα στο παρκέ για να κερδίσουμε.

Η σημερινή ήττα δεν μας κοστίζει κάτι αναφορικά με τους στόχους μας. Τα επόμενα παιχνίδια που θα παίξουμε όμως στην EuroLeague είναι καθοριστικά για τους στόχους μας.

Δεν αλλάζει κάτι. Είμαστε στην χειρότερη κατάστασή μας, αλλά έχουμε την πνευματική και σωματική ικανότητα να επανέλθουμε στα ψηλά μετά από μια τόσο κακή κατάσταση. Έχουμε ένα εξαιρετικά καλό ρόστερ. Ελπίζω ότι θα έχουμε και τον Ματίας Λεσόρ. Συμβαίνουν αυτά στο μπάσκετ, αλλά μπορώ να πω ότι είμαστε στη χειρότερη κατάσταση της σεζόν.

Δεν θέλω να βρω δικαιολογίες για την σημερινή ήττα, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα της EuroLeague. Όπως και να έχει, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίζουμε αυτά τα ματς, όπως κάναμε και τις προηγούμενες σεζόν. Φέτος δυστυχώς έχουμε χάσει τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημα, κάτι που είναι πολύ κακό για εμάς.

Αν παίζεις στον Παναθηναϊκό, αν κοουτσάρεις στον Παναθηναϊκό, μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, πάντα υπάρχει πίεση για το αποτέλεσμα. Πρέπει να τη διαχειριστείς αυτή την πίεση. Από εδώ και στο εξής κάθε μας παιχνίδι στην EuroLeague θα είναι σαν τελικός για εμάς. Έχουμε καλό πρόγραμμα, έχουμε στην έδρα μας παιχνίδια με τη Ζάλγκιρις, τη Μονακό και τον Ερυθρό που κυνηγούν επίσης τα playoffs.

Αν παίξουμε όπως στο Κύπελλο, αν παίξουμε κάθε ματς με τη σωστή νοοτροπία, μπορούμε να φτάσουμε τους στόχους μας, Φυσικά πρώτος στόχος μας τώρα είναι τα playoffs. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το Final Four ή για την κατάκτηση της EuroLeague. Πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να έχουμε 100% επιτυχίας στα τρία ματς που έχουμε στο ΟΑΚΑ».