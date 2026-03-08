Σε εσωτερική συνάντηση εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2026 στο Βόλφσμπουργκ, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η σιλουέτα του ηλεκτρικού διαδόχου του μοντέλου.

Το αυτοκίνητο αναμένεται να σηματοδοτήσει τη μετάβαση του Golf στην πλήρως ηλεκτρική εποχή.

Το νέο Golf θα βασίζεται στην SSP πλατφόρμα (Scalable Systems Platform) και σύμφωνα με τον CEO της Volkswagen Thomas Schafer, το νέο Golf θα αναπτυχθεί μαζί με τη Rivian.

Η Volkswagen έχει ήδη υπαινιχθεί ότι το Golf εσωτερικής καύσης θα μπορούσε να παραμείνει στην παραγωγή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημαντικό ότι η VW λέει ότι εγκαταλείπει την υπερβολική εξάρτηση από τις οθόνες αφής. Στο μέλλον, θα υπάρχουν ξανά πραγματικά κουμπιά στο τιμόνι και την κεντρική κονσόλα.