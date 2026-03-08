Tο MG2 θα ενταχθεί στη γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων της μάρκας, η οποία ήδη περιλαμβάνει επτά σειρές μοντέλων.Το MG2 θα ειναι το εισαγωγικό μοντέλο της φίρμας. Συγκεκριμένα, θα βρίσκεται κάτω από το MG4 στο χαρτοφυλάκιο της βρετανο-κινεζικής μάρκας, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του νέου βασικού μοντέλου.

Το MG2 θα είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με τιμή περίπου 20.000 ευρώ, με ημερομηνία κυκλοφορίας το 2027. Θα αποκαλυφθεί το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Η MG θα επεκτείνει επίσης τη γκάμα της με το S9, ένα μεγάλο plug-in hybrid SUV που αναμένεται αργότερα μέσα στη φετινή χρονιά.

Θα ακολουθεί την αιχμηρή σχεδιαστική φιλοσοφία της εταιρείας, με τα χαρακτηριστικά που έχουν τα ηλεκτρικά μοντέλα και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κλειστή εμπρός μάσκα.