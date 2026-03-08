Η BYD καταρρίπτει τα τελευταία εμπόδια για την ευρεία υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης με τις τεχνολογίες Blade Battery 2.0 και FLASH Charging

Η BYD, μέσω της τεχνολογίας FLASH Charging που έχει αναπτύξει η ίδια — η οποία αποδίδει έως και 1.500 kW μέσω ενός μόνο καλωδίου φόρτισης — και της δεύτερης γενιάς της εμβληματικής Blade Battery θα κάνει τη φόρτιση …παιχνίδι!

Η φόρτιση από 10% έως 70% ολοκληρώνεται σε μόλις πέντε λεπτά, ενώ από 10% έως 97% σε εννέα λεπτά. Ακόμη και σε θερμοκρασία -30 °C – όπου συνήθως η φόρτιση επιβραδύνεται σημαντικά – ο φορτιστής FLASH Charger μπορεί να φορτίσει την Blade Battery 2.0 από 20% έως 97% σε μόλις 12 λεπτά. Παράλληλα, η ίδια η Blade Battery προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία με μία μόνο φόρτιση.

Χάρη στην αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας κατά 5%, είναι πλέον εφικτή αυτονομία άνω των 1.000 χλμ. (κινεζικός κύκλος δοκιμών CLTC).