Ο Παναθηναϊκός έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Α1 Γυναικών, επικρατώντας του Ολυμπιακού στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο ήταν άδειο λόγω τιμωρίας της έδρας. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης σε όλη τη διάρκειά της και έφτασε σε μια άνετη νίκη.

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη επικράτηση του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν, καθώς είχε προηγηθεί και οι δύο νίκες στην κανονική περίοδο. Πλέον το «τριφύλλι» χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να εξασφαλίσει την παρουσία του στους τελικούς του πρωταθλήματος. Το επόμενο μεταξύ τους παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 21 Μαρτίου, στην Αίθουσα 5 του ΣΕΦ.

Κορυφαία για τον Παναθηναϊκό ήταν η Τζεϊλίν Μπράουν, η οποία σημείωσε 24 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ. Η Κριμίλη πρόσθεσε 17 πόντους, ενώ η Πρινς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ξεχώρισαν η Χριστινάκη με 21 πόντους και η Τζόνσον με 20, χωρίς όμως να καταφέρουν να αλλάξουν την εξέλιξη του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 22-8, επιβάλλοντας τον ρυθμό του σε άμυνα και επίθεση. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και με πρωταγωνίστρια τη Χριστινάκη μείωσε σε 37-30 στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως η Μπράουν σκόραρε στην εκπνοή για το 41-32 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο, με τη διαφορά να παραμένει σε υψηλά επίπεδα (49-37 στο 24’). Οι «ερυθρόλευκες» μείωσαν προσωρινά χάρη στη Σπυριδοπούλου και τη Χριστινάκη (57-49 στο 28’), ωστόσο το τρίποντο της Κριμίλη στο τέλος της τρίτης περιόδου διαμόρφωσε το 64-51.

Στην τελευταία περίοδο η Μπράουν συνέχισε να πρωταγωνιστεί, ανεβάζοντας τη διαφορά ακόμη και στους 20 πόντους (75-55 στο 34’). Το τρίποντο της Γαλανόπουλου λίγο αργότερα ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μέχρι το τέλος διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο και έφτασε σε μια σημαντική επικράτηση που τον φέρνει μια ανάσα από τους τελικούς της Α1 Γυναικών.

Τα δεκάλεπτα: 22-8, 41-32, 64-51,90-70.