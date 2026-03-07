Ο Ηλίας Κυριακίδης τόνισε ότι η ΑΕΚ κατέγραψε μια σημαντική νίκη απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, αλλά τώρα η προσοχή της ομάδας πρέπει να στραφεί στο επόμενο παιχνίδι με την Τσέλιε.

Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της ΑΕΛ Novibet στην Allwyn Arena, και ο Κυριακίδης, άμεσος συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς που απουσίαζε από τον πάγκο λόγω της κόκκινης κάρτας, χαρακτήρισε τη νίκη αυτή ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ηλίας Κυριακίδης στην COSMOTE TV: «Στο ποδόσφαιρο πρέπει να ασχολούμαστε με γεγονότα, όχι υποθετικά. Κανείς δεν θα σταθεί σε ένα χαμένο πέναλτι ή ευκαιρία. Μας ενδιαφέρει κόντρα σε πολυπρόσωπες άμυνες να παίζουμε με υπομονή και επιμονή.

Δεν τα είχαμε σε υψηλό βαθμό, αλλά κάναμε σημαντική νίκη. Ακολουθεί σημαντικό παιχνίδι στην Ευρώπη, άρα από απόψε δεν έχουμε κάποιο χρόνο για πανηγυρισμούς».