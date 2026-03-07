Μετά την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, η ΑΕΚ ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, επικρατώντας 1-0 της ΑΕΛ Novibet.

Το ματς της Ένωσης με την ΑΕΛ ολοκλήρωσε το πρόγραμμα του Σαββάτου (7/3), ενώ νωρίτερα Άρης και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στο «Βικελίδης»

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης – Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

16:00 Αστέρα Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός

17:00 Βόλος – ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 14 Μαρτίου

17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός – Άρης

20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR

Κυριακή 15 Μαρτίου

16:00 Κηφισιά – Βόλος

18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός