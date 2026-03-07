Μετά την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, η ΑΕΚ ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, επικρατώντας 1-0 της ΑΕΛ Novibet.
Το ματς της Ένωσης με την ΑΕΛ ολοκλήρωσε το πρόγραμμα του Σαββάτου (7/3), ενώ νωρίτερα Άρης και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στο «Βικελίδης»
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής
Σάββατο 7 Μαρτίου
Άρης – Ατρόμητος 0-0
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0
Κυριακή 8 Μαρτίου
16:00 Αστέρα Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός
17:00 Βόλος – ΟΦΗ
19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Δευτέρα 9 Μαρτίου
18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά
Η επόμενη αγωνιστική
Σάββατο 14 Μαρτίου
17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
19:30 Πανσερραϊκός – Άρης
20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR
Κυριακή 15 Μαρτίου
16:00 Κηφισιά – Βόλος
18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός