Κοβάτσεβιτς: «Το αποτέλεσμα δεν κρίθηκε ολοκληρωτικά στο γήπεδο»
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Μπράνκο Κοβάτσεβιτς μίλησε μετά την ήττα από τον Πανιώνιο και αναφέρθηκε στα τραγικά λάθη της διαιτησίας.
Ο Καραλής για νέες υψηλές «πτήσεις» στη Ρουέν μετά το αδιανόητο 6,17μ στο κλειστό της Παιανίας (vid)
Ο Εμμανουήλ Καραλής θα συμμετάσχει στο μίτινγκ επί κοντώ «Perche Elite Tour Rouen» στην πόλη Ρουέν της Γαλλίας, το Σάββατο (7/3). Μία εβδομάδα μετά το άλμα στα 6,17μ. στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που τον έφερε στη 2η θέση όλων των εποχών, ο Έλληνας πρωταθλητής πάει για νέες επιδόσεις στη Νορμανδία. Ο Καραλής είχε κερδίσει […]
Ολυμπιακός – Πανιώνιος Betsson 1-3: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Κυανέρυθρες
Ο Πανιώνιος Betsson πήρε το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΑΟ Θήρας.
Κανονικά προχωρούν οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις στην Κύπρο παρά τις ανησυχίες
Παρά την ένταση στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που έχουν προγραμματιστεί στην Κύπρο θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Η κυπριακή κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει ότι οι αγώνες που διοργανώνουν οι τοπικές ομοσπονδίες στο νησί δεν θα αναβληθούν, παρά τις ανησυχίες που προκαλεί η κατάσταση στην περιοχή. Σημειώνεται ότι πρόσφατα οι κυπριακές δυνάμεις αναχαίτισαν δύο drones κοντά […]