Ο Λευτέρης Πετρούνιας επιστρέφει για ακόμη μία μεγάλη πρόκληση, αγωνιζόμενος στον τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου των κρίκων στο Μπακού. Μετά από εξαιρετική επίδοση στα προκριματικά, θέλει να εμπλουτίσει τη συλλογή του. Ο «άρχοντας των κρίκων» έχει ήδη κατακτήσει τέσσερα μετάλλια( 3 χρυσά και ένα ασημένιο) σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο αγώνισμα.

Με την εμπειρία του και την τεχνική τελειότητα που τον χαρακτηρίζει, ο Πετρούνιας αναμένεται να προσφέρει μία εντυπωσιακή παρουσία, όπου κάθε κίνηση θα μετράει για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Οι φίλοι της ενόργανης γυμναστικής περιμένουν με ανυπομονησία να δουν τον Έλληνα πρωταθλητή να υπερασπίζεται τον τίτλο του και να γράψει ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του αγωνίσματος.

Ο τελικός του αγωνίσματος του είναι προγραμματισμένος για τις 11.20 του Σαββάτου (7/3) και η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 9 HD.

Αναλυτικά η οκτάδα που προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

Πετρούνιας – 14.466

Κανέτα- 14.366

Ζάικα – 14.366

Τανικάγουα – 14.000

Σιμόνοφ – 13.966

Μαρέσκα – 13.633

Βιγιαφάνιε – 13.500

Κοσάκ – 13.500