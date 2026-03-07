Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, γνωρίζοντας την ήττα που τον απομακρύνει από τη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση της EuroLeague. Την ίδια στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν σταθερά μέσα στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Χάσαμε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε άθλια. Χάσαμε λέι απ, κάναμε λάθη, δεν είχαμε απαντήσεις στην επιθετικότητα του Ολυμπιακού. Πανικοβληθήκαμε. Στο δεύτερο μέρος παίξαμε πιο έξυπνα. Όταν το παιχνίδι πήγε στην ισοπαλία ο Ντόρσεϊ έβαλε δύο μεγάλα σουτ και έλεγξε το παιχνίδι. Άξιζε να κερδίσει ο Ολυμπιακός, γιατί ξεκίνησε καλύτερα από εμάς».

Για τη μη χρησιμοποίηση του Τολιόποουλου και το πρώτο ημίχρονο: «Δεν θέλω να κάνω σχόλιο για το ποιος παίζει και ποιος όχι. Όλοι είναι πολύ καλοί παίκτες. Ο Τολιόπουλος έκανε πολύ καλό παιχνίδι με την Εθνική. Είναι δύσκολο να δώσει χρόνο σε τέτοια παιχνίδια. Ο Γκραντ και ο Σλούκας ξέρουν να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις. Δόθηκε μια ευκαιρία στον Σορτς. Το πρόβλημα δεν ήταν η άμυνα. Το πρόβλημα ήταν η επίθεση με τα λάθη που κάναμε και δώσαμε πολλούς πόντους στον Ολυμπιακό».

Για την θέση του Παναθηναϊκού στην κατάταξη και τι τον κάνει να είναι αισιόδοξος: «Πιστεύουμε σε αυτή την ομάδα από την αρχή της σεζόν. Ο Νάιτζελ έπαιξε δεύτερο παιχνίδι, ο Ματίας μπαίνει αυτή τη βδομάδα. Αυτή η ομάδα δεν τα παρατάει μέχρι το τέλος. Δεν έχουμε χάσει τους στόχους μας. Ο στόχος μας είναι να βρεθούμε στο Final 4 και ακόμα το πιστεύουμε γιατί έχουμε πολύ καλό ρόστερ. Αν δεν το καταφέρουμε θα κάνουμε κουβέντα για το γιατί δεν πετύχαμε στην Euroleague».