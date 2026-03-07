Ο Άρης θα συνεχίσει τον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο στο Κλεάνθης Βικελίδης με δέκα παίκτες, καθώς ο Γκαρέ αποβλήθηκε στο 41ο λεπτό.

Σε φάση διαρκείας, μετά από διπλή επέμβαση του Γκουγκεσασβίλι, ο Γκαρέ ανέβασε το πόδι του και κλότσησε στο κεφάλι τον Ούρονεν, που επιχειρούσε να απομακρύνει την μπάλα. Ο διαιτητής Παπαπέτρου δεν δίστασε και έδειξε άμεσα κόκκινη κάρτα.

Μετά την αποβολή του, οι «κιτρινόμαυροι» θα αγωνιστούν με αριθμητικό μειονέκτημα για το υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου και ολόκληρο το δεύτερο.