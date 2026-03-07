Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ απέναντι στην ΑΕΛ Novibet πολύ νωρίς, στο 5ο λεπτό, με κοντινή προβολή του Μουκουντί, έπειτα από κεφαλιά του Βάργκα που πέρασε κάτω από τα πόδια του Αναγνωστόπουλου.
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0: Νίκη με Μουκουντί και επιστροφή στην κορυφή
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες στην 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, επικρατώντας 1-0 της ΑΕΛ Novibet στην Allwyn Arena. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Αρόλντ Μουκουντί μόλις στο 5ο λεπτό, μετά από κεφαλιά του Βάργκα, δίνοντας στην Ένωση και πάλι την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα, περιμένοντας το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα […]
Απίστευτο: Δύο χαμένα πέναλτι… πάλι υπό το βλέμμα του Γρηγορίου!
Τα απίστευτα... και στραβά της μοίρας του Άρη
Μονακό: Την Κυριακή αποφασίζει ο Σπανούλης για το μέλλον του στην ομάδα
Η κατάσταση στη Μονακό παραμένει τεταμένη και ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να ξεκαθαρίσει το μέλλον του την Κυριακή (8/3). Ο 43χρονος προπονητής απείχε από τον αποψινό εντός έδρας αγώνα με τη Σολέ για το γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο παραίτησης μετά από 466 ημέρες στον πάγκο της ομάδας. Τα οικονομικά προβλήματα, οι εντάσεις […]
Γρηγορίου: «Ολη η Ελλάδα είδε ότι το αξίζαμε»
Ικανοποιημένος από την εικόνα, αλλά όχι από το 0-0 με τον Ατρόμητο ο προπονητής του Άρη