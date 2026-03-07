Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ απέναντι στην ΑΕΛ Novibet πολύ νωρίς, στο 5ο λεπτό, με κοντινή προβολή του Μουκουντί, έπειτα από κεφαλιά του Βάργκα που πέρασε κάτω από τα πόδια του Αναγνωστόπουλου.

