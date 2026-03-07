Η κατάσταση στη Μονακό παραμένει τεταμένη και ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να ξεκαθαρίσει το μέλλον του την Κυριακή (8/3). Ο 43χρονος προπονητής απείχε από τον αποψινό εντός έδρας αγώνα με τη Σολέ για το γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο παραίτησης μετά από 466 ημέρες στον πάγκο της ομάδας. Τα οικονομικά προβλήματα, οι εντάσεις […]