Οι μετοχές στη Wall Street υποχώρησαν την Παρασκευή, διευρύνοντας τις εβδομαδιαίες απώλειες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν και οι επενδυτές αντέδρασαν στην απροσδόκητη πτώση των νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ.

Ο Dow Jones έχασε 453,19 μονάδες ή 0,95% και έκλεισε στις 47.501,55 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,33% στις 6.740,02 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 1,59% κλείνοντας στις 22.387,68 μονάδες.

Ράλι στο πετρέλαιο λόγω γεωπολιτικής έντασης – Ανησυχία στη Wall Street

Το αργό West Texas Intermediate (WTI) ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι και ολοκλήρωσε την εβδομάδα με άνοδο 35% — τη μεγαλύτερη από τότε που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση συμβολαίων πετρελαίου το 1983.

Οι επενδυτές αξιολογούν τον αντίκτυπο του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Το πετρέλαιο ενισχύθηκε την Παρασκευή αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου χωρίς «άνευ όρων παράδοση» από τη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ αλ-Καάμπι, δήλωσε στους Financial Times ότι οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου ίσως χρειαστεί να επικαλεστούν force majeure τις επόμενες ημέρες, διακόπτοντας την παραγωγή — μια εξέλιξη που θα μπορούσε να στείλει το πετρέλαιο ακόμη και στα 150 δολάρια το βαρέλι. Όπως προειδοποίησε, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να «ρίξει τις οικονομίες του κόσμου».

Ανησυχία επενδυτών για νέα άνοδο του πετρελαίου

«Είμαι πολύ επιφυλακτικός», δήλωσε ο ομότιμος καθηγητής του Wharton, Jeremy Siegel, στο CNBC. «Αν δεν υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι θα δούμε πετρέλαιο στα 100 δολάρια την επόμενη εβδομάδα».

Σύμφωνα με τον Jed Ellerbroek, διαχειριστή χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management, το εύρος μεταξύ των υψηλών και χαμηλών τιμών πετρελαίου έχει διευρυνθεί σημαντικά. Ακόμη και αν η πρόβλεψη των 150 δολαρίων μειωθεί κατά 20%, τα επίπεδα τιμών παραμένουν «τρομακτικά υψηλά», όπως είπε.

«Αν είμαι trader, δεν θα ήμουν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος να κρατάω πολλές κυκλικές μετοχές μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο με πόλεμο με το Ιράν και την απρόβλεπτη στάση του προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε. «Όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η κατάσταση, τόσο περισσότερο θα επηρεάζει τη συμπεριφορά της χρηματιστηριακής αγοράς».

Πιέσεις σε εταιρικές μετοχές

Οι μετοχές της Royal Caribbean, που έχουν υποχωρήσει πάνω από 10% αυτή την εβδομάδα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων, σημείωσαν νέα πτώση 1% την Παρασκευή.

Οι μετοχές της Caterpillar, οι οποίες επίσης δέχθηκαν πιέσεις μέσα στην εβδομάδα, υποχώρησαν περισσότερο από 3% στο τέλος της συνεδρίασης.

Απογοητευτικά τα στοιχεία για την αγορά εργασίας

Οι μετοχές πιέστηκαν επίσης από τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση. Το Bureau of Labor Statistics ανακοίνωσε ότι οι θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα μειώθηκαν κατά 92.000 τον Φεβρουάριο.

Το αποτέλεσμα έρχεται σε έντονη αντίθεση με την αναθεωρημένη προς τα κάτω αύξηση 126.000 θέσεων τον Ιανουάριο και βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από την αύξηση 50.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση της Dow Jones. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε επίσης στο 4,4% από 4,3%.

«Ο βασικός αριθμός ήταν πολύ απογοητευτικός και θα ενισχύσει τις ανησυχίες ότι η αγορά εργασίας — παρά τα ισχυρά στοιχεία του Ιανουαρίου — αρχίζει να αποδυναμώνεται», δήλωσε ο Tim Holland, επικεφαλής επενδύσεων της Orion.

Όπως πρόσθεσε, με τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται, δεν θα προκαλούσε έκπληξη αν στη Wall Street αρχίσει να συζητείται ξανά ο όρος στασιμοπληθωρισμός, δηλαδή το «τοξικό μείγμα» της δεκαετίας του 1970 με επιβράδυνση της ανάπτυξης και άνοδο του πληθωρισμού.

Η χειρότερη εβδομάδα των τελευταίων μηνών

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 2%, ενώ ο Dow Jones έχασε 3%. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 1,2%.

Πετρέλαιο: Καλπάζει πάνω από το 90 δολάρια το βαρέλι

Πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε το πετρέλαιο καθώς αφενός ο πρόεδρος Τραμπ απαίτησε την άνευ όρων παράδοση του Ιράν και αφετέρου τα μηνύματα από την παραγωγή πετρελαίου από τις χώρες του Περσικού Κόλπου είναι δυσοίωνα. Οι traders ανησυχούν ότι ο πόλεμος θα έχει διάρκεια και θα προκαλέσει σημαντική διαταραχή στην στην παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent αυξήθηκαν κατά 7,49% στα 91,81 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 10,06% στα 89,16 δολάρια.

Δολάριο: Οδεύει να κλείσει την κλείσει την καλύτερη εβδομάδα εδώ και ένα χρόνο

Το δολάριο ολοκληρώνει την καλύτερη εβδομάδα του εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, ανακάμπτοντας ως το απόλυτο ασφαλές καταφύγιο εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και της εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου.Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot σημείωσε άνοδο 1,4% αυτή την εβδομάδα, η μεγαλύτερη από τα τέλη του 2024.

Οι traders έχουν συσσωρευτεί στο δολάριο, το οποίο έχει κερδίσει έναντι των περισσότερων διεθνών ομολόγων του αυτή την εβδομάδα. Το καναδικό δολάριο, με τον ισχυρό ενεργειακό δεσμό του, έχει αντέξει. Το ευρώ έχει χάσει περίπου 2% κατά την περίοδο, υπογραμμίζοντας την ευπάθεια της Ευρώπης στις υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Χρυσός: Ανοδικά οδεύει να κλείσει την εβδομάδα με απώλειες

Ανοδικά κινείται ο χρυσός καθώς η έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο διατήρησαν ζωντανές τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από την Federal Resere, αν και ένα ισχυρότερο δολάριο έθεσε όρια στα κέρδη και άφησε το μέταλλο σε τροχιά για την πρώτη εβδομαδιαία πτώση του σε πέντε εβδομάδες.

Ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 0,4% στα 5.095,78 δολάρια ουγγιά, αλλά μειώθηκε κατά 3,4% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο αυξήθηκαν κατά 0,5% στα 5.105,10 δολάρια.

Πηγή: ΟΤ