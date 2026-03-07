Η Huawei δημοσίευσε τις επίσημες εικόνες του Saic Z7T , το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού με την SAIC. Το νέο αυτοκίνητο είναι η έκδοση Shooting Brake του Saic Z7, αλλά και το πρώτο station wagon από την HIMA.

Το νέο SAIC Z7 είναι ένα ηλεκτρικό σεντάν (και shooting brake) που, όπως τονίζουν στα social και όχι μόνο, θυμίζει έντονα τη σχεδίαση της Porsche Taycan.

Κρίνοντας από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις επίσημες εικόνες, το Saic Z7T υιοθετεί κρυφές λαβές στις πόρτες και κόκκινες δαγκάνες φρένων. Η δομή του αμαξώματος έχει επανασχεδιαστεί στο πίσω μέρος σε σύγκριση με το Saic Z7 ως station wagon.

Η Saic είναι η πέμπτη μάρκα της HIMA που αναπτύχθηκε από κοινού από την SAIC και την Huawei.

Οι διαστάσεις του αμαξώματος δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.Περισσότερες λεπτομέρειες για το όχημα θα ανακοινωθούν στα τέλη Μαρτίου.