Ο Ματίας Λεσόρ βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague, παρότι δεν βρίσκεται στη δωδεκάδα των «πράσινων».

Ο Γάλλος σέντερ έφτασε στο φαληρικό γήπεδο λίγο αργότερα από την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας του. Η απόφαση να μην αγωνιστεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι λήφθηκε από κοινού με το τεχνικό επιτελείο, καθώς προτιμήθηκε να μην επιβαρυνθεί πριν επιστρέψει πλήρως έτοιμος μετά το μεγάλο διάστημα απουσίας.

Η πιθανή επανεμφάνισή του αναμένεται στην επόμενη αγωνιστική της EuroLeague, όταν ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο T-Center . Ο ίδιος, πάντως, ξεκαθάρισε πως θέλει να επιστρέψει μόνο όταν θα βρίσκεται στο απόλυτο επίπεδο ετοιμότητας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι ακόμη δεν είναι στο 100%.

«Θέλω να είμαι στο 100% μου όταν επιστρέψω. Θα έλεγα πως δεν είμαι ακόμα 100%».

Κατά την είσοδό του στο παρκέ, ο Λεσόρ άκουσε αποδοκιμασίες από μερίδα φιλάθλων του Ολυμπιακού που βρίσκονταν ήδη στις εξέδρες του γηπέδου.