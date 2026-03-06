Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (6/3, 21:15) για την 30η αγωνιστική της Euroleague σε ένα ματς απόλυτα κομβικό και για τις δύο ομάδες στη διοργάνωση.

Από τη μία οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη που θα τους κρατήσει σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας στα playoffs της Euroleague και από την άλλη οι πράσινοι θέλουν να ξεφύγουν από τις θέσεις των play-in και να κοιτάξουν ψηλότερα.

Λόγω της αναβολής της αναμέτρησης της Παρτίζαν με την Dubai BC, ο αθλητικός διευθυντής των Σέρβων, Ζάρκο Πάσπαλι, θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι αιωνίων, ως αρχηγός αποστολής ενός team χορηγών και στελεχών της ABA League.