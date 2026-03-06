Η Μπάγερν Μονάχου πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη στο Βελιγράδι, επικρατώντας με 85-80 του Ερυθρός Αστέρας για την 30η αγωνιστική της Euroleague. Οι Γερμανοί άντεξαν στην πίεση των γηπεδούχων στο δεύτερο ημίχρονο και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Μπάγερν ανέβηκε στο 13-17, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας υποχώρησε στο 17-13, βλέποντας να απομακρύνεται το πλεονέκτημα έδρας.

Κορυφαίος για τους Βαυαρούς ήταν ο Αντρέας Ομπστ με 16 πόντους, ενώ σημαντική βοήθεια πρόσφερε και ο Ξαβιέ Ρατάν-Μέις με 11 πόντους. Από την πλευρά των Σέρβων ξεχώρισε ο Τσίμα Μονέκε, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ, ενώ ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ πλησίασε το double-double με 9 πόντους και 8 ασίστ.

Η Μπάγερν μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και έκλεισε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα έξι πόντων. Στη δεύτερη περίοδο αύξησε τη διαφορά της, όμως ο Ερυθρός Αστέρας αντέδρασε μετά το ημίχρονο, μειώνοντας με συνεχόμενα τρίποντα και κρατώντας το ματς ανοιχτό μέχρι το τέλος. Παρ’ όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμά τους στην τελευταία περίοδο και πήραν τη σημαντική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 43-50, 70-72, 80-85.