Ο Ολυμπιακός απέδειξε το πόσο γεμάτο ρόστερ έχει και με απρόσμενους πρωταγωνιστές νίκησε τον Παναθηναϊκό με 86-80 στο ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Νιλικίνα και Τζόσεφ ήταν τα… κλειδιά με 10 πόντους και άμυνες για σεμινάριο πάνω στον Ναν, με τους πράσινους να συνεχίζουν να βρίσκονται χαμηλά στην βαθμολογία σε θέσεις που οδηγούν στα play-in της διοργάνωσης.

Αντίθετα ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 19-10 (με ματς λιγότερο) και συνεχίζει να βρίσκεται στην τρίτη θέση η οποία δίνει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά το ματς πίσω από τα 6.75μ. και προηγήθηκε με 6-2 με σουτ των Ντόρσεϊ και Παπανικολάου. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με ένα 5-0 και πέρασε με 6-7 στο 3’. Ο Μιλουτίνοφ πήρε το δεύτερο φάουλ του Χολμς και με τις βολές έκανε το 10-9 στο 4’. Το τηλεοπτικό τάιμ άουτ βρήκε τον Ολυμπιακό μπροστά με +4 και 15-11 στο 6’.

Ο Τζόζεφ με τρομερό επιθετικό ριμπάουντ πάνω από τους ψηλούς σκόραρε με λέι-απ για το 19-13 στο 8’. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +7 και σκορ 20-13, με τους Πειραιώτες να κάνουν τρομερή δουλειά στην άμυνα.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου εμφανίστηκε ο Σακίλ ΜακΚίσικ που πήρε πρωτοβουλίες και με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έδωσε διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό με +11 και σκορ 24-13 στο 12’. Ο Νιλικίνα με τρίποντο έδωσε αέρα +14 στον Ολυμπιακό και σκορ 29-15 και σήκωσε το ΣΕΦ στο πόδι στο 14’.

Ο Φουρνιέ με κλέψιμο και καλάθι στον αιφνιδιασμό έκανε το 31-15 στο 15’. Ο Νιλικίνα με τρίποντο έκανε το 36-19 στο 17’. Συνεχόμενα καλάθια του Ναν και ένα τρίποντο του Οσμάν, ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 40-29 στο 19’ και αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με πέντε συνεχόμενους πόντους του Ναν που μείωσε σε -5 και σκορ 40-35 στο 21’. Ο Παπανικολάου πήρε το τέταρτο φάουλ του Χολμς και έκανε το 44-37 στο 22’. Ο Φουρνιέ με τρίποντο από την κορυφή έδωσε και πάλι διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό με +10 και σκορ 49-39 στο 24’.