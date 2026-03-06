Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το απαιτητικό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague, χωρίς τη συμμετοχή του Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ έμεινε εκτός αποστολής με απόφαση του προπονητή Εργκίν Αταμάν, καθώς έχει επιστρέψει μόλις πρόσφατα στις ομαδικές προπονήσεις ύστερα από μεγάλο διάστημα απουσίας. Τόσο το τεχνικό επιτελείο όσο και ο ίδιος ο παίκτης έκριναν ότι δεν υπάρχει λόγος να επιβαρυνθεί σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι.

Η πρώτη του συμμετοχή μετά τον τραυματισμό αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι των «πράσινων» απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας, που θα διεξαχθεί στο T-Center.

Παρά την απουσία του από τη δωδεκάδα, ο Λεσόρ θα βρεθεί κανονικά στο γήπεδο για να στηρίξει την ομάδα του από κοντά. Στις επιλογές του Αταμάν συμπεριλήφθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος πήρε τη θέση του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στην αποστολή.