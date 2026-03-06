Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει του μεγάλου του αντιπάλου, Παναθηναϊκό, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν σκληρή μάχη και πήραν ένα σημαντικό αποτέλεσμα που τους κρατά δυνατά στη διεκδίκηση του πλεονεκτήματος έδρας, ενώ παράλληλα δυσκολεύουν περισσότερο την προσπάθεια της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας του και στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι.

«Όλοι οι παίκτες έπαιξαν περίπου 20 λεπτά. Ήταν το πνεύμα της ομάδας. Ήταν ομαδική προσπάθεια. Δεν είχαμε παίκτες όπως, ο Γουόκαπ, ο Βεζένκοφ και ο Μόρις. Δε γίνοταν να κερδίσουμε το παιχνίδι δίχως άμυνα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα και ήταν βέβαιο ότι θα παρέμεναν στη διεκδίκηση της αναμέτρησης.

Χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες μας. Ο Γουόκαπ πιάνει από όλους καλύτερα τη φιλοσοφία μας. Ο Βεζένκοφ βάζει τους περισσότερους πόντους. Έχουμε ένα καλό ρόστερ. Είναι ιδιαίτερο όταν παίζεις κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας που μας βοήθησαν σε αυτό το ματς»

«Όχι πολλά να πούμε. Είναι μια νίκη που την χρειαζόμασταν. Παίξαμε ομαδικά, δείξαμε τον χαρακτήρα μας σαν ομάδα, μοιράσαμε τον χρόνο και τη μπάλα. Θέλαμε να κερδίσουμε για εμάς και για τον κόσμο μας που για ακόμα μια φορά δημιούργησαν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, καλή τύχη στα επόμενα παιχνίδια».

Για το σερί 11-0 στην Euroelague και αν ήταν η σημαντικότερη από τις προηγούμενες: «Για το σερί δεν έχω να πω πολλά. Ο Ολυμπιακός είναι κορυφαία ομάδα και παίζει τα παιχνίδια και δείχνει την ποιότητα της ομάδας. Άλλες φορές κερδίζουμε, άλλες χάνουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε bad winners, θέλουμε να αποδίδουμε τα εύσημα στον αντίπαλο και να συνεχίζουμε τη δουλειά μας. 2nd unit δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Ανάλογα τις συνθήκες και την υγεία της ομάδας χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες. Όλοι συνεισέφεραν στο σκορ, στην δημιουργία, στις λεπτομέρειες. Νιώθουμε χαρούμενοι γιατί κερδίσαμε. Ήμουν σίγουρος ότι θα παίζαμε ένα σκληρό παιχνίδι. Ο εφησυχασμός είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και σίγουρα δεν ήμασταν εφησυχασμένοι».