Μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση στις Σέρρες, όπου επικράτησε με 2-1 του Πανσερραϊκού, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (8/3, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League . Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με τους ΠΑΟΚ και AEK, τρεις αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος. Έτσι, η αναμέτρηση με τον «Δικέφαλο του Βορρά» αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην Cosmote TV, για το μεγάλο ντέρμπι, τονίζοντας ότι τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ είναι δύσκολα πάντα, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να έχουν υπομονή καθ’ όλη τη διάρκεια του ενενηνταλέπτου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το ματς με τον ΠΑΟΚ:

Όλοι καταλαβαίνουμε πως θα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι γιατί είμαστε ισόβαθμοι στην κορυφή μαζί με την ΑΕΚ. Είναι σημαντικό να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς για να πάρουμε ένα προβάδισμα δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και να μπούμε στα playoffs με ένα πλεονέκτημα. Θα είναι ένα ισορροπημένο και δύσκολο παιχνίδι.

Για το αν είναι πιο σημαντικό για την ψυχολογία μετά τις δύο ήττες από τον ΠΑΟΚ φέτος:

Ακόμα και αν είχαμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ στα προηγούμενα δύο παιχνίδια δεν θα ήταν σίγουρο πως θα το κάναμε ξανά. Για μας και νομίζω και για αυτούς είναι πάντα δύσκολα παιχνίδια τα μεταξύ μας. Παρόλο που μας έχουν κερδίσει, δε νομίζω πως έρχονται με μια ευκολία ή με μια σιγουριά να παίξουν στην έδρα μας. Θα είναι το τρίτο παιχνίδι μεταξύ μας φέτος, θα ακολουθήσουν ακόμα δύο και νομίζω πως καμία ομάδα δεν επαναπαύεται στο τι έχει γίνει πριν.

Είναι αλήθεια πως σε σχέση με την περσινή σεζόν δεν σκοράρουμε τόσο συχνά εμείς πρώτοι. Το προσπαθούμε, το θέλουμε και το πετυχαίναμε περισσότερο πέρσι συγκριτικά με φέτος. Αντίθετα, στις δύο ήττες που κάναμε στο γήπεδο δεχθήκαμε γρήγορα γκολ και δυσκολευτήκαμε να αντιδράσουμε. Νομίζω πως αυτό που χρειάζεται είναι η υπομονή μέσα στο παιχνίδι. Να προσπαθήσουμε να μην δεχθούμε γκολ να προσπαθήσουμε να σκοράρουμε πρώτοι όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά και στην περίπτωση που θα προηγηθεί ο αντίπαλος να έχουμε το καθαρό μυαλό για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε.

Για το αν έχει προβλήματα απουσιών:

Ο μόνος που είχαμε αμφιβολία ήταν ο Ντάνι Ποντένσε. Σήμερα προπονήθηκε με την ομάδα και αύριο περιμένουμε να συμβεί το ίδιο και πιστεύουμε πως θα είναι διαθέσιμος μαζί με τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα.